X تدفع غراماتها في البرازيل إلى البنك الخطأ

على الرغم من قرار الشركة الأخير بالامتثال لمطالب المحكمة العليا البرازيلية، إلا أن X لم تعد تعمل على الإنترنت في البرازيل - ووفقًا لرويترز، فإن هذا يرجع جزئيًا على الأقل إلى أنها دفعت غراماتها إلى البنك الخطأ.

بعد أسابيع من الحظر في البرازيل، عينت X في أواخر سبتمبر ممثلًا قانونيًا للبلاد كما أمرت المحكمة، وأغلقت الحسابات التي اتهمتها المحكمة بنشر معلومات مضللة وخطاب الكراهية.

كانت العقبة الأخيرة أمامها هي سداد الغرامات التي تراكمت عليها، والتي ورد أنها بلغت حوالي 5 ملايين دولار.

نقلاً عن ملفات المحكمة يوم الجمعة، ذكرت رويترز أن X تقول إنها دفعت الغرامات وطلبت استعادة الخدمات. لكن القاضي ألكسندر دي مورايس قال إن الأموال ذهبت إلى البنك الخطأ، وسيتعين على القرار الانتظار حتى يتم تحويلها. تصر X على أنها دفعت غراماتها بشكل صحيح، وفقًا لرويترز. تم حظر X في البرازيل منذ نهاية أغسطس. وفي حين قاومت الشركة أوامر المحكمة في البداية، إلا أنها غيرت موقفها مؤخرًا وقالت إنها تعمل مع الحكومة البرازيلية لإعادة تشغيل المنصة عبر الإنترنت في البلاد.