إحالة 372 مخالفة تموينية للنيابة العامة بالدقهلية

تابع اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، أعمال الحملات التموينية بنطاق المحافظة، مؤكدًا أنه لن يسمح بالفساد خاصة فى الأسواق ومحلات بيع كافة انواع السلع لتوفير الاحتياجات اليومية للمواطنين، مشيرا لتكثيف الحملات لضبط الأسعار ومنع الغش التجاري والاحتكار.

وأضاف محافظ الدقهلية، أنه يتابع يوميا نتائج الحملات التموينية التى يتم تنفيذها بنطاق مراكز ومدن المحافظة بتعاون الوحدات المحلية مع قطاعات التموين ومباحث التموين والصحة والطب البيطرى والبيئة.



وقال محافظ الدقهلية، إن الحملات التموينية التي تم تنفيذها على المخابز والأسواق والمحلات من خلال قطاع التموين أسفرت عن تحرير 372 محضرا بالمخالفات بمراكز ومدن المحافظة، مقررًا إحالة كافة المحاضر المحررة للنيابة العامة لإعمال شئونها.



جاءت تصريحات محافظ الدقهلية، بعد اطلاعه على التقرير الذي عرضه المحاسب علي حسن عبد الفتاح وكيل وزارة التموين بالدقهلية بشأن الحملات التموينية التي تم تنفيذها بإشراف ومتابعة محمد زغلول مدير عام إدارة الرقابة التموينية والدكتورة شيماء الهندي مدير عام شئون التجارة الداخلية بمديرية التموين والدكتور أحمد أبو الغيط معاون مدير المديرية للرقابة والإعلام.



ومن جانبه أوضح وكيل وزارة التموين بالدقهلية، أن الحملات التي تم تنفيذها قامت بضبط وتحرير 296 مخالفة في مجال الرقابة على المخابز بنطاق المحافظة حيث تم ضبط وتحرير 76 مخالفة في مجال الرقابة على الأسواق موضحا أن تلك المخالفات شملت في مجال الرقابة علي المخابز محاضر عدم مطابقة للمواصفات ومحاضر نقص وزن ومحاضر عدم وجود قائمة بيانات ومحاضر تجميع دقيق ومحاضر عدم وجود سجل تفتيش ومحاضر توقف عن الإنتاج ومحاضر تصرف في دقيق وعدم وجود بون صرف وإثبات مبيعات وهمية.



وفي مجال الرقابة على الأسواق شملت المخالفات محاضر عدم إعلان عن الأسعار ومحاضر عدم وجود شهادة صحية ومحاضر ذبح خارج السلخانة محاضر غلق في مواعيد العمل الرسمية ومحاضر غش تجاري وقد تم التحفظ علي 180 كجم لحوم بلدية و130 كجم منتجات لحوم و1000 لتر سولار وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.



وأكد مرزوق، أهمية تواصل حملات الرقابة التموينية بنطاق المحافظة بالتعاون والتنسيق التام فيما بين رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديريات التموين، والصحة والطب البيطرى وجهاز حماية المستهلك ومباحث التموين وذلك حرصا على صحة وسلامة المواطنين وكذا توفير مطالب واحتياجات المواطنين من السلع والمواد التموينية والتصدي لجميع أنواع المخالفات وتطبيق القانون بكل الحسم والحزم حيال المخالفين.