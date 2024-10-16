الأرجنتين تكتسح بوليفيا بسداسية تاريخية في تصفيات كأس العالم

في مباراة مثيرة على ملعب "ماس مومومنتال"، حقق منتخب الأرجنتين فوزًا ساحقًا على نظيره بوليفيا بنتيجة 6-0 ضمن تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.

تألق ليونيل ميسي بشكل لافت، حيث سجل ثلاثة أهداف "هاتريك" في الدقائق 19، 84، و86، ليحقق رقمًا قياسيًا جديدًا ويصل إلى 110 أهداف مع المنتخب.

كما ساهم في صناعة هدفين آخرين، مما يعكس تأثيره الكبير على أداء الفريق.

بدأت المباراة بسيطرة كاملة من الأرجنتين، حيث سجل ميسي ولاوتارو مارتينيز وجوليان ألفاريز أهداف الشوط الأول. وفي الشوط الثاني، أضاف ميسي هدفًا آخر بالإضافة إلى هدف تياغو ألمادا، ليؤكد على تفوق الأرجنتين.

مع هذا الانتصار، يواصل منتخب الأرجنتين تصدره في التصفيات برصيد 22 نقطة، بينما يبقى رصيد بوليفيا عند 12 نقطة.