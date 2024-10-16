غدًا الخميس.. تخفيف ضخ المياه عن عن 5 مراكز بالدقهلية

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية، أنه سيتم غدًا الخميس في الفترة من الساعة 10 صباحا وحتى الساعة 4 مساء من ذات اليوم تخفيف ضغوط المياه عن مركز ومدينة بني عبيد بالكامل وأجزاء من مراكز دكرنس، والمنصورة، وتمي الامديد، والمنزلة، وذلك للقيام بتنفيذ أعمال صيانة بلوحات الكهرباء بمرفق مياه ميت فارس .

وأوضح التقرير الوارد من شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية، أنه سيتم تخفيف ضغوط المياه عن مركز ومدينة بني عبيد بالكامل وعن عدد من القري بمركز دكرنس تشمل قري الربيعات والمحمودية ومنشأة عبد الرحمن وعن قرية طناح بمركز المنصورة وعن قري ظفر والربع وصدقا بمركز تمي الامديد وعن قرية عرب زيدان بمركز المنزلة

ووتهيب محافظة الدقهلية بالمواطنين بمركز ومدينة بني عبيد والقري المشار اليها بالمراكز المذكورة المتأثرة بتخفيض ضغوط المياة وكذا جميع الهيئات والمصالح والمستشفيات والمخابز الواقعة في نطاقها ضرورة العمل باتخاذ مايلزم لتوفير إحتياجاتهم من مياه الشرب خلال فترة العمل المشار.