الاتحاد السعودي يتدخل.. مصير مانشيني على المحك بعد التعادل مع البحرين

أفادت تقارير صحفية سعودية أن الاتحاد السعودي لكرة القدم اتخذ قرارًا عاجلاً بشأن المدرب الإيطالي روبرتو مانشيني، المدير الفني للمنتخب الوطني، بعد التعادل السلبي مع البحرين في الجولة الرابعة من تصفيات كأس العالم 2026.

وقد أقيمت المباراة على ملعب الجوهرة المشعة، حيث حقق المنتخب السعودي خمس نقاط فقط من أصل 12 نقطة ممكنة، مما وضعه في المركز الثالث في المجموعة الثالثة خلف اليابان وأستراليا.

وعقب المباراة، علق ياسر المسحل، رئيس الاتحاد السعودي، قائلاً إن المستوى كان سيئًا للغاية، مشددًا على عدم رضاه عن الأداء.

وأضاف: "من غير المقبول أن يحقق المنتخب نقطتين فقط من ثلاث مباريات على أرضه. ما حدث أمام البحرين غير طبيعي، وكان من السهل تحقيق الفوز".

المسحل دعا إلى اجتماع حاسم مع مانشيني لمناقشة أسباب تراجع النتائج وتحديد مستقبله مع الفريق، خاصة في ظل التحديات المقبلة، حيث سيواجه الأخضر منتخب أستراليا يوم 14 نوفمبر وإندونيسيا يوم 19 من نفس الشهر.