طرق لتسهيل أداء الواجبات المنزلية دون عناء

تعتبر الواجبات المنزلية مرهقة لبعض الطلاب، خاصة التكليفات المطلوبة بشكل يومي، والتي تعد أحد التحديات التي تواجه الطالب في المدرسة، والتي تكون مهمة ثقيلة لمن لا يضع خطة جيدة وجدول مناسب له.

ووفق لموقع"kidshealth" نستعرض عدة طرق لتسهيل القيام بالواجبات المنزلية للطلاب بشكل يقلل من توترهم ويوفر وقتهم.

طرق لإنجاز الواجبات المنزلية بشكل بسيط

1. إنشاء خطة الواجبات المنزلية

- اكتب ما عليك القيام به في دفتر ملاحظات، ولا تخف من طرح الأسئلة حول ما هو متوقع، فمن الأسهل بكثير أن تسأل المعلم أثناء الفصل أو بعده بدلاً من أن تكافح لتذكرها في وقت لاحق.

- خصص وقت للواجبات ويفضل أن تبدأ في الانتهاء من منها في وقت مبكر.

حاول وضع جدول زمني لأداء الواجبات المنزلية، خاصة إذا كنت تشارك في أنشطة خارج المنهج الدراسي أو لديك دروسا والتزامات بعد المدرسة.

2. ابحث عن مكان جيد للمذاكرة

عندما تجلس للدراسة أو لأداء واجباتك المدرسية، عليك أن تتجنب الوقوف أمام التلفاز، أو في مكان تناول الطعام، مع وجود أفراد آخرين من الأسرة يشتتون انتباهك، فأنت تحتاج لمكان هادئ.

-ابحث عن مكان للتركيز، ستنجح بشكل أفضل إذا تمكنت من العثور على مكان بعيدًا عن المشتتات، مثل مكتب في غرفة النوم أو غرفة الدراسة.

-تأكد من أنك تشعر بالراحة، خلال جلوسك على المكتب أو الطاولة، أو حاول الجلوس على الأرض.

-من الأفضل عادةً تجنب السرير لأنك قد تشعر بالنعاس أو تواجه صعوبة في النوم لاحقًا.

3. الحركة والقيام بأنشطة

إذا بدأت المذاكرة وأنت تشعر بالتوتر أو القلق أو في مزاج سيئ، فقد لا تتمكن من إنجاز الكثير، لذا حاول ممارسة تمارين اليقظة أو التنفس قبل البدء، حتى ولو لبضع دقائق، سيساعدك ذلك على التركيز بشكل أفضل.

-حدد من أين تبدأ، فيفضل بعض الأشخاص البدء بالمهام السهلة لإنجازها بسهولة، بينما يفضل آخرون التعامل مع المهام الأكثر صعوبة أولاً، لذا عليك أن تفكر في الاستراتيجية التي تناسبك بشكل أفضل، جرب كلتا الطريقتين ولاحظ الفرق.

- استمر في التحرك، فإذا واجهتك مشكلة، فحاول معرفة المشكلة، ولكن لا تقضي وقتا طويلاً في حلها لأنك تحتاج إلى وقت لمهامك الأخرى.

- احصل على فترات راحة، فمعظم الناس لديهم فترات انتباه قصيرة، والجلوس لفترة طويلة دون تمدد أو استرخاء سيجعلك أقل إنتاجية مقارنة بالتوقف بين الحين والآخر.

والحصول على استراحة لمدة 15 دقيقة كل ساعة فكرة جيدة لمعظم الناس، وإذا كنت في حالة تركيز جيدة، فانتظر حتى يحين الوقت المناسب للتوقف.

4. احصل على المساعدة عندما تحتاج إليها

حتى عندما تنتبه في الفصل وتدرس للاختبارات وتقوم بواجباتك المنزلية، قد تبدو بعض المواد صعبة للغاية.

ولا تخجل من طلب المساعدة في أداء الواجبات المنزلية من المعلمين أو الأصدقاء أو أفراد الأسرة