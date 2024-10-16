43 ورشة عمل و18 ندوة ضمن فعاليات مبادرة "بداية" بالفيوم

قامت مديرية التربية والتعليم بالفيوم، بتنفيذ عدد من الفعاليات والندوات والأنشطة بجميع الإدارات التعليمية على مستوى المحافظة في ضوء فعاليات المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، ومحمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني وإشراف ومتابعة الدكتورة أماني قرني وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم.

شملت الفعاليات فى قسم التربية النفسية محاضرة بعنوان المواطنة ، بمدرسة ياسر كمال تمام الابتدائية بشرق الفيوم، ومحاضرة بعنوان التفكير الإيجابي نحو المدرسة والتعلم، مدرسة المحمدية الإعدادية بنات بغرب الفيوم، وبرنامج فواصل للوقاية من الإدمان والتعاطى بين المراهقين، مدرسة طبهار الثانوية، بأبشواى، وندوة بعنوان (المواطنة)، مدرسة الشهيد ياسر كمال تمام بشرق الفيوم، ومحاضرة بعنوان التفكير الإيجابي نحو المدرسة والتعلم بمدرسة المحمدية الإعدادية.

وفى التنمية المستدامة تم تنظيم ندوة الغذاء الصحي والحفاظ على المياه بمدرسة السلام الابتدائيه بشرق الفيوم، وحملة الكشف عن الأنيميا وإجراء الفحص الشامل بمدرسة الشهيد عيد عبدالبصير الابتدائية وندوة عن التوعية الصحية (النظافة الشخصية والتغذية الصحية السليمة ) بمدرسة محمد معبد الابتدائية بشرق الفيوم و ندوة عن التوعية الصحية (النظافة الشخصية وأضرار الزواج المبكر ) بمدرسة المحمدية الإعدادية للبنات بغرب الفيوم , وتطعيم وفحص طبي لطلاب مدرسة صقر أبوجليل , وورشة عمل عن تنمية الولاء والانتماء من خلال وحدات التدريب بالمدارس ، مدرسة فاطمة الزهراء الإعدادية للبنات بغرب الفيوم وندوة توعية صحية عن "النظافة الشخصية وسن المراهقة" - مدرسة النهضة الإعدادية للبنات بشرق الفيوم, و فحص طبي شامل بمدرسة القاياتي بسنورس و مدرسة البصير للتعليم الأساسي.

ندوات فى المجال الزراعى

وفى التربية الزراعية تم اقامة ندوة بعنوان "تربية النحل وأهميته" بمدرسة عبدالله بهنس بشرق الفيوم,و ندوة بعنوان "'حلول مبتكرة لتكنولوجيا الزراعة لمواجهة التغيرات المناخية" - مدرسة عزة زيدان الرسمية للغات بغرب الفيوم.

وفى مجال التدريب تم تدريب السلامة والصحة المهنية (فريق السلامة - فريق فصل التيار الكهربائي - فريق الإخلاء - فريق الإطفاء - فريق الإستقبال - فريق عدم الارتداد)

وفى المجال الصناعي تم اقامة ندوة عن أهمية الصناعة وريادة الأعمال بمدرسة سكينة أيوب الإعدادية بشرف الفيوم.

وقام قسم الموهوبين والتعلم الذكي بتنظيم ورشة عمل الموهوبين والتعلم الذكي بمدرسة الفيوم التجارية للبنات بغرب الفيوم, وورشة عمل للموهوبين بمدرسة الغريب بسنورس ، (أكتوبر في عيون أبنائها) وتدريب عن أثر حروب الجيل الرابع على الأمن - إدارة التدريب بيوسف الصديق.

وقام قسم الصحافة والإعلام التربوي بعمل برنامج إذاعي عن اليوم العالمي للصحة النفسية بمدرسة أبو جنشو التجارية ، ومدرسة الشواشنة الثانوية بيوسف الصديق

وقام قسم المسرح بتنظيم عدد من الأنشطة والتدريب على عروض الاحتفال بذكري بانتصارات أكتوبر المجيدة ال 51 ,كما احتفلت التربية الموسيقية بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة ال 51.

واقام قسم المكتبات ندوة عن الانتماء والهوية ومبادرة بداية بمكتبة مدرسة المحمدية الإعدادية للبنات بغرب الفيوم, وورشة عمل بمكتبة مدرسة 6 أكتوبر الإعدادية للبنات بغرب الفيوم, ومحاضرة بعنوان "'انتصارات أكتوبر" مدرسة الشواشنة الثانوية بيوسف الصديق.

واقام الاقتصاد المنزلي ندوة عن النظافة الشخصية وأثرها على البيئة ، مدرسة اسحق على هيكل و كما نظمت إدارة طامية التعليمية 25 ورشة عمل للمعلمين المتعاقدين بالحصة ، ومعلمي 30 الف معلم فى جميع التخصصات.

واقامت التربية الاجتماعية ندوة حول أمراض سوء التغذية والنحافة ، بمدرسة بيهمو الإعدادية الحديثة بسنورس , وندوة عن مبادرة بداية ، مدرسة بني عتمان الجديدة , وندوة عن النظافة ، بمدرسة بنين سنهور , ومعسكر دهان الأشجار بعلم مصر ، مدرسة الجاية الخضراء.

وشارك المركز الإستكشافي للعلوم باقامة ورشة عمل تنمية بشرية عن (تنمية المهارات الشخصية لطلاب دمو الثانوية - كيفية تنمية المهارات الشخصية والاهتمام بالمظهر والسلوك والتعامل مع الأخر وطريقة التحدث والإنصات) بشرق الفيوم.

وتم تنفيذ ١٣ ورشة عمل بقرية الجوهرجي الغربي مركز يوسف الصديق بحضور ٣٤٦ من أبناء القرية بمقر المدرسة الابتدائية , وورشة عمل برامج الأوفيس للطلاب بالمرحلة الاعدادية , وورش عمل حول صيانة حاسب آلي للمرحلة الابتدائية , و عمل تجميع جهاز الكمبيوتر للمرحلة الابتدائية , و ورش عمل علمية بعنوان تعاقب الليل والنهار وتعاقب الفصول الأربعة , و عمل علمية حالات المادة , و وورش عمل توعية بعنوان ( صحة المراهقات ) ,و تنمية مهارات التركيز والتفكير ,و تعلم مهارات الرياضيات( الاعداد والقيمة العددية والمكانية للارقام ) ورشة عمل أشغال فنية ( عمل مجسمات بالفوم جليتر ) , وورشة عمل ورقيات وتعلم التلوين , و ورشة عمل تنمية بشرية( سلوكيات إيجابية ) , وورشة عمل تعديل السلوكيات والمهارات الحياتية لمرحلة رياض الأطفال وتدريبات رياضية للأطفال والشباب ومهارات الدفاع عن النفس.

وتقدمت الدكتورة أماني قرني وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم ، بالشكر والقدير لفريق العمل المشرف على المبادرة ، وريحاب عريق وكيل المديرية ، و هشام أبو عوف مدير عام إدارة الشئون التنفيذية بالمديرية ، و محمد فتحي مدير عام إدارة التعليم العام ، و محمد عبدالسلام مدير عام إدارة التعليم الفني بالمديرية ، ومديري ووكلاء الإدارات التعليمية ، وموجهي عموم المديرية ، وقسم التخطيط والمشروعات وذلك للجهد المتميز المبذول في العمل، وتنفيذ الأنشطة والتدريبات والندوات ضمن مبادرة بداية فى جميع التخصصات والمجالات وفي جميع المراحل التعليمية بالمدارس.

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