الأربعاء 16 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

أخبار وتقارير

"المقاولون العرب" تفوز بطريق جديد بأوغندا بتكلفة 70 مليون دولار

بوابة الوفد الإلكترونية

هنأ المهندس شريف الشربينى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مجلس إدارة شركة المقاولون العرب، وجميع العاملين بالشركة، لفوزهم بتنفيذ أحد مشروعات الطرق المهمة بدولة أوغندا.

وأكد الوزير تقديم الدعم الكامل للشركة، للتوسع فى تنفيذ مشروعات الأشقاء فى القارة الأفريقية، مشيرا إلى أن مصر تدعم المشروعات التنموية التى تنفذها دول القارة، وتسهم بخبراتها فى تنفيذها، بما يعود بالفائدة على شعوبها الشقيقة.

وفى هذا الإطار، أعلن المهندس أحمد العصار رئيس شركة المقاولون العرب، أن الشركة فازت بمشروع تصميم وتنفيذ طريق "إيجانجا-كامولي" بأوغندا بطول 56 كيلومترًا، وبتكلفة 70 مليون دولار.

وأشار إلى أن هذا المشروع يعد من المشروعات التنموية الرئيسية في منطقة شرق أوغندا، ويعتبر من أولويات الحكومة الأوغندية حيث يربط بين عدة مدن رئيسية، مما يعزز التجارة الداخلية، ويزيد من النشاط التجاري، خاصة فيما يتعلق بتنمية الصادرات الأوغندية إلى دولة كينيا.

وأضاف "العصار" أن هذا المشروع يمثل استمرارا لسياسة الشركة فى التوسع والانتشار فى القارة الأفريقية، من خلال تنفيذ المشروعات التنموية للأشقاء فى مختلف دول القارة، وهو ما يتوافق مع ما تتبناه الدولة المصرية بضرورة العمل على نشر التنمية فى أفريقيا، والعمل على نقل الخبرات للأشقاء.

وقع العقد الدكتور محمد أنسى البشوتى، نائب رئيس مجلس إدارة الشركة، والمهندس محمد طلبة العضو المنتدب لشركة المقاولون العرب الأوغندية، مع الرئيس التنفيذي لهيئة الطرق الأوغندية، بحضورعماد عبيد المشرف المالي لقطاع أفريقيا، والمهندس صلاح رضوان مدير عام الشركة، والمهندس حمدي هاشم، مدير الإدارة الفنية للشركة لأعمال الطرق، وقيادات هيئة الطرق بدولة أوغندا، وبعض القيادات السياسية.

هذا وقد أوضح الدكتور أنسى البشوتى، والمهندس محمد طلبة، أن الشركة قد نفذت وسلمت عدد ٤ مشروعات طرق خلال السنوات الخمس الماضية بإجمالي أطوال بلغت ١٦٠ كم، وسط إشادة المجتمع الأوغندي بجودة وسرعة تنفيذ الأعمال، كما أنه يجرى حاليا تنفيذ مشروعات طرق داخلية بمدينتي باليسا وكومي بقيمة 34 مليون دولار .

مواد متعلقة

وزير الإسكان يتابع سير العمل بمشروعى "منطقة الأعمال المركزية" بالعاصمة و"أبراج الداون تاون" بالعلمين

نائب وزير الإسكان يشارك في جلسة نقاشية حول تعزيز إعادة استخدام المياه

طرح 10 محلات تجارية ومخبز للبيع ضمن مشروعات "سكن لكل المصريين" بالأقصر

يتضمن 8521 قطعة أرض.. وزير الإسكان يُعلن عن أكبر طرح للأراضي بـ20 مدينة جديدة

وزير الإسكان يلتقي مجموعة من المطورين العقاريين لبحث مشاركتهم بالمنتدى الحضري العالمي

أول الطرق الخرسانية.. تشغيل 100 كم من مشروع ازدواج طريق سيوة / مطروح

وزير الإسكان يعلن انتهاء ترميم وإعادة تأهيل منزل زينب خاتون في قلب القاهرة القديمة

وزيرا التعليم والإسكان يتابعان موقف إدارة وتشغيل المنظومة التعليمية بالمدن الجديدة
الجريدة الورقية