المستندات المطلوبة للتقديم على معاش تكافل وكرامة... يسعى الكثير من المواطنين الراغبين في الحصول على معاش تكافل وكرامة، إلى معرفة كافة التفاصيل عن المستندات المطلوبة للتقديم على معاش تكافل وكرامة، بغية التمكن من التقديم والحصول على المعاش بنجاح.

المستندات المطلوبة للتقديم على معاش تكافل وكرامة

يجب توفر صور قسيمة الزواج أو الطلاق.

وجود صور بطاقة الرقم القومى سارية وعلى العنوان الحالى للأفراد 18 سنة فأكثر.

صور شهادة ميلاد كمبيوتر لجميع أفراد الأسرة أقل من 18 سنة.

وجود قيد مدرسى لجميع الأطفال من 6 إلى 18 سنة وقيد طالب للمقيدين جامعياً.

توفر صورة شهادة الهجر أو ما يدل على الانفصال.

وجود صورة إقرار الوصاية للأيتام.

توفر صورة شهادة السجن لحالات سجن الأب أو الأم.

توفر كود كشف الإعاقة من اللجان الطبية في حالة المرض المزمن والإعاقة.

وجود صورة شهادة وفاة الزوج/ الزوجة للأرامل.

قيمة معاش تكافل وكرامة 2024

من يحصل على معاش 450 جنيهًا يصبح 517.5 جنيه.

من يحصل معاش 480 جنيهًا يصبح 552 جنيهًا.

من يحصل على معاش 500 جنيه يصبح 575 جنيهًا.

من يتقاضى معاش 550 جنيهًا يصبح 632.5 جنيه.

من يتقاضى معاش 580 جنيهًا يصبح 667 جنيهًا.

من يتقاضى معاش 620 جنيهًا يصبح 713 جنيهًا.

من يتقاضى معاش 650 جنيهًا يصبح 747.5 جنيه.

من يحصل على معاش 680 جنيهًا يصبح 782 جنيهًا.

من يحصل على معاش 700 جنيه يصبح 805 جنيهات.

من يتقاضى معاش 740 جنيهًا يصبح 851 جنيهًا.

من يتقاضى معاش 770 جنيهًا يصبح 885.5 جنيه.

من يحصل على معاش 800 جنيه يصبح 920 جنيهًا.