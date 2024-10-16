الأربعاء 16 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

أخبار وتقارير

المستندات المطلوبة للتقديم على معاش تكافل وكرامة

معاش تكافل وكرامة
معاش تكافل وكرامة

المستندات المطلوبة للتقديم على معاش تكافل وكرامة... يسعى الكثير من المواطنين الراغبين في الحصول على معاش تكافل وكرامة، إلى معرفة كافة التفاصيل عن المستندات المطلوبة للتقديم على معاش تكافل وكرامة، بغية التمكن من التقديم والحصول على المعاش بنجاح.

txt

تكافل وكرامة.. موعد صرف دعم شهر أكتوبر 2024

txt

حالات وقف صرف معاش تكافل وكرامة

المستندات المطلوبة للتقديم على معاش تكافل وكرامة

يجب توفر صور قسيمة الزواج أو الطلاق.

وجود صور بطاقة الرقم القومى سارية وعلى العنوان الحالى للأفراد 18 سنة فأكثر.

صور شهادة ميلاد كمبيوتر لجميع أفراد الأسرة أقل من 18 سنة.

وجود قيد مدرسى لجميع الأطفال من 6 إلى 18 سنة وقيد طالب للمقيدين جامعياً.

توفر صورة شهادة الهجر أو ما يدل على الانفصال.

وجود صورة إقرار الوصاية للأيتام.

توفر صورة شهادة السجن لحالات سجن الأب أو الأم.

توفر كود كشف الإعاقة من اللجان الطبية في حالة المرض المزمن والإعاقة.

وجود صورة شهادة وفاة الزوج/ الزوجة للأرامل.

قيمة معاش تكافل وكرامة 2024

من يحصل على معاش 450 جنيهًا يصبح 517.5 جنيه.

من يحصل معاش 480 جنيهًا يصبح 552 جنيهًا.

من يحصل على معاش 500 جنيه يصبح 575 جنيهًا.

من يتقاضى معاش 550 جنيهًا يصبح 632.5 جنيه.

من يتقاضى معاش 580 جنيهًا يصبح 667 جنيهًا.

من يتقاضى معاش 620 جنيهًا يصبح 713 جنيهًا.

من يتقاضى معاش 650 جنيهًا يصبح 747.5 جنيه.

من يحصل  على معاش 680 جنيهًا يصبح 782 جنيهًا.

من يحصل  على معاش 700 جنيه يصبح 805 جنيهات.

من يتقاضى معاش 740 جنيهًا يصبح 851 جنيهًا.

من يتقاضى معاش 770 جنيهًا يصبح 885.5 جنيه.

من يحصل على معاش 800 جنيه يصبح 920 جنيهًا.

مواد متعلقة

التضامن: بدء صرف "تكافل وكرامة" عن شهر أكتوبر بقيمة 3 مليارات و140 مليون جنيه

تكافل وكرامة.. شروط صرف المعاش للمستحقين
الجريدة الورقية