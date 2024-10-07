تكافل وكرامة.. موعد صرف دعم شهر أكتوبر 2024

تكافل وكرامة.. يبحث الكثير من أصحاب معاشات تكافل وركامة على مدار الساعة عبر " جوجل" عن الموعدي الرسمي لصرف معاش تكافل وكرامة لشهر أكتوبر الجاري، وفي السياق يبدأ صرف المعاش منتصف الشهر الجاري 15 أكتوبر .

صرف معاش تكافل وكرامة شهر أكتوبر

ويمكن صرف معاش تكافل وكرامة شهر أكتوبر2024، عبر: ماكينات الهيئة القومية للبريد المصري، وفروع بنك ناصر الاجتماعي.

شروط الحصول على معاش تكافل وكرامة2024

عدم حصول المتقدم على أية مساعدات من أية جهة مثل: جمعيات خيرية

عدم امتلاك تحويلات نقدية من الخارج.

عدم امتلاك سيارة، ومحل تجاري.

عدم امتلاك رؤوس مواشي للتجارة، ثلاثة أو أكثر.

عدم امتلاك رؤوس مواشي للتجارة، ثلاثة أو أكثر.

وجود صور شهادة ميلاد كمبيوتر لجميع أفراد الأسرة الأقل من 18 سنة.

عدم تلقى دعم من جمعيات أهلية بشكل منتظم بقيمة 400 جنيه شهريًا.

تقديم صورة إقرار الوصاية للأيتام

عدم ملكية أراضي زراعية، نصف فدان أو أكثر.

وجود عجز أو مرض مزمن يحول بينه وبين العمل ويثبت ذلك بالفحص الطبي.

وجود أبناء حديثي الولادة حتى سن 18 عامًا

أن يكون المتقدم من المسنين وعمره يبلغ 65 عامًا

عدم ملكية سيارات أو جرارات أو توك توك أو أي مركبة.

عدم امتلاك معدات ثقيلة مثل لودر- ماكينة طحين.

خطوات الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة 2024

في البداية الدخول إلى الموقع الإلكتروني لوزارة التضامن الاجتماعي

اختيار برنامج تكافل وكرامة.

إدخال الاسم رباعي لمستحق معاش تكافل وكرامة.

تحديد الشهر الذي يريد الاستعلام عنه.

إدخال رقم الهاتف الخاص بالمستحق للمعاش.

أخيرًا النقر على استعلام، لتظهر جميع البيانات.