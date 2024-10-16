كوريا الشمالية تعلن تقديم اكثر من مليون شاب للتجنيد وتؤكد استعدادها للحرب

قالت وسائل إعلام رسمية في كوريا الشمالية اليوم الأربعاء إن نحو 1.4 مليون شاب تقدموا بطلبات للانضمام إلى الجيش أو العودة إليه هذا الأسبوع.

ووفق لوكالة رويترز، اتهمت سيئول بتنفيذ توغل استفزازي بطائرة بدون طيار أدى إلى "دفع الوضع المتوتر إلى شفا الحرب".

وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية أن الشباب، بما في ذلك الطلاب ومسؤولو اتحاد الشباب الذين وقعوا على عرائض للانضمام إلى الجيش، كانوا عازمين على القتال في "حرب وطنية لتدمير العدو بالأسلحة".

تصاعد التوترات بين كوريا الشمالية ونظيرتها الجنوبية



ويأتي إعلان كوريا الشمالية عن تطوع أكثر من مليون شاب للانضمام إلى جيش الشعب الكوري خلال يومين فقط في وقت تتصاعد فيه التوترات في شبه الجزيرة الكورية.

وكانت كوريا الشمالية قد أطلقت ادعاءات مماثلة في الماضي عندما كانت التوترات في المنطقة متصاعدة.

وفي العام الماضي، أفادت وسائل الإعلام الرسمية عن إعلان 800 ألف من مواطنيها، التطوع للانضمام إلى الجيش الشمالي للقتال ضد الولايات المتحدة.

وبحسب بيانات المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية، يبلغ عدد الجنود النشطين في كوريا الشمالية 1.28 مليون جندي، ونحو 600 ألف جندي احتياطي.

وأضاف المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية أن لديه 5.7 مليون جندي احتياطي من الحرس الأحمر من العمال والفلاحين، والعديد من الوحدات غير مسلحة.

وفي أحدث إشارة إلى التوترات المتزايدة، فجرت كوريا الشمالية أقساما من الطرق وخطوط السكك الحديدية بين الكوريتين على جانبها من الحدود المحصنة بشدة بين الكوريتين أمس الثلاثاء، مما دفع الجيش الكوري الجنوبي إلى إطلاق طلقات تحذيرية.

ومن جانبها قالت بيونج يانج الأسبوع الماضي إنها ستقطع الطرق والسكك الحديدية بين الكوريتين بالكامل وستعمل على تحصين المناطق الواقعة على جانبها من الحدود كجزء من مساعيها لتحقيق نظام "الدولتين"، الأمر الذي يلغي هدفها القديم المتمثل في التوحيد.

ولا تزال الكوريتان في حالة حرب من الناحية الفنية بعد أن انتهت الحرب بينهما (1950-1953) بهدنة وليس معاهدة سلام.

كما اتهمت كوريا الشمالية سيئول بإرسال طائرات بدون طيار فوق عاصمتها، كما وقعت اشتباكات بين الكوريتين بسبب بالونات القمامة التي أطلقتها كوريا الشمالية منذ مايو. وقالت بيونج يانج إن إطلاق هذه الطائرات جاء ردا على البالونات التي أطلقها نشطاء مناهضون للنظام في الجنوب.

ورفضت حكومة كوريا الجنوبية الإفصاح عما إذا كان جيشها أو مدنيوها هم من أطلقوا الطائرات بدون طيار المزعومة فوق بيونج يانج.

كوريا الشمالية.. إذا وقعت الحرب ستمحى كوريا الجنوبية من على الخريطة ونظيرتها ترد

وجاء في تقرير وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية "إذا اندلعت حرب، فسوف تُمحى جمهورية كوريا من على الخريطة.. وبما أنها تريد الحرب، فنحن على استعداد لإنهاء وجودها"، في إشارة إلى الاسم الرسمي لكوريا الجنوبية، جمهورية كوريا.

وحذرت وزارة الدفاع في كوريا الجنوبية الأحد من أن "النظام الكوري الشمالي سوف ينهار إذا أقدمت كوريا الشمالية على إلحاق الأذى بسلامة شعبنا"، حسبما ذكرت وكالة يونهاب للأنباء.