بعد هبوطه أول الاسبوع..ارتفاع أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة

وفقا لرويترز

شهدت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة اليوم الأربعاء الموافق 16 أكتوبر، ارتفاعا مع استمرار الصراعات والحروب في الشرق الأوسط، بعد أن هبطت بما يصل إلى خمسة دولارات هذا الأسبوع إلى أدنى مستوياتها منذ أوائل أكتوبر بفعل مخاوف بشأن الطلب.

ووفق لوكالة رويترز، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 24 سنتا أو 0.3 بالمئة إلى 74.49 دولار للبرميل بحلول الساعة 0054 بتوقيت جرينتش، وهبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 27 سنتا أو 0.4 بالمئة إلى 70.85 دولار للبرميل.



إسرائيل لن تضرب المواقع النووية والنفطية الإيرانية

كما هبط سعر النفط أكثر من أربعة بالمئة أمس لتصل إلى أدنى مستوياتها في نحو أسبوعين، بسبب توقعات أضعف للطلب وبعد تقرير إعلامي قال إن إسرائيل لن تضرب المواقع النووية والنفطية الإيرانية مما خفف المخاوف من تعطل الإمدادات.

ومع ذلك، لا تزال المخاوف بشأن تصعيد الصراع بين إسرائيل وجماعة حزب الله المدعومة من إيران قائمة، حيث قالت الولايات المتحدة أمس إنها تعارض نطاق الضربات الجوية الإسرائيلية في بيروت خلال الأسابيع القليلة الماضية.

وعلى صعيد الطلب على النفط، خفضت كل من منظمة البلدان المصدرة للبترول ووكالة الطاقة الدولية هذا الأسبوع توقعاتهما لنمو الطلب العالمي على النفط في عام 2024، حيث كانت الصين مسؤولة عن الجزء الأكبر من تخفيضات التوقعات.



توقعات بارتفاع مخزونات خام النفط بنحو 1.8 مليون برميل في الأسبوع

وتترقب الأسواق بيانات مخزونات الخام والوقود في الولايات المتحدة المقرر صدورها اليوم الأربعاء.

وتوقع محللون استطلعت رويترز آراءهم ارتفاع مخزونات الخام بنحو 1.8 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في الحادي عشر من أكتوبر.