رويترز..وزير العمل الكندي يقترح وسيطا جديدا لإضراب عمال ميناء مونتريال

اقترح وزير العمل الكندي ستيف ماكينون تعيين وسيط خاص لفترة مدتها 90 يوما لإضراب عمال ميناء مونتريال.

وقال ماكينون أمس على موقع التواصل الاجتماعي "X" تويتر سابقا، إنه لن يكون هناك إضراب أو إغلاق خلال فترة التفاوض على الموعد النهائي، بحسب ما نقلته وكالة رويترز.

فيما تظل المحادثات بين جمعية أصحاب العمل البحري ونقابة عمال الموانئ في مونتريال في طريق مسدود بشأن الأجور.

وقالت وزارة الشؤون الخارجية في بيان إن الأحزاب يتعين عليها تقديم ردودها إلى وزارة العمل في موعد أقصاه الجمعة 18 أكتوبر.

وأثر الإضراب على محطتي فياو ومايزونوف، اللتين تمثلان نحو 40% من حركة الحاويات في الميناء.

ولم يعلق اتحاد عمال الموانئ في مونتريال للصحفيين موقفهم الحالي.

إضراب عمال موانئ مونتريال

يذكر أن عمال موانئ مونتريال بدئوا إضرابهم يوم الاثنين الموافق 30 سبتمبر، وقال راديو كندا الدولى وقتها أن حوالي 320 عامل شحن وتفريغ من أصل 1300 عضو في القسم المحلي للاتحاد الكندي للموظفين العموميين بدأوا إضرابهم الجزئي، والذي يؤثر على محطتي فيو وميزونوف التابعتين لشركة ترمونت،