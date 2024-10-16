أبو الدهب: حسام حسن مطالب بتحقيق العدالة في منتخب مصر

أكد محمود أبو الدهب، محلل برنامج "البريمو"، أن حسام حسن المدير الفني للمنتخب الوطني مطالب بتحقيق العدالة بين جميع لاعبي الفراعنة بشأن اختيارات اللاعبين والمشاركة في المباريات الرسمية.



وقال محمود أبو الدهب محلل برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي إسلام صادق:" من وجهة نظري أن حسام حسن المدير الفني للمنتخب الوطني مطالب بتحقيق العدالة فيما يخص مشاركة اللاعبين في المباريات الرسمية وكذلك اختيار اللاعبين قبل أي معسكر".

وأضاف:" هناك أكثر من لاعب يستحق الانضمام إلى منتخب مصر في الفترة المقبلة ويجب أن يعيد حسام حسن المدير الفني للمنتخب حساباته ".

في سياق متصل، قال حسام حسن في تصريحات عقب نهاية مباراة موريتانيا عن غياب محمد صلاح: "احترمت رغبة صلاح في عدم اللعب على النجيل الصناعي، وهذا كان أيضًا رغبة الجهاز الطبي لليفربول، لأن صلاح كان يعاني من إصابة خفيفة".

وتابع: "ليفربول خشى من تجدد الإصابة، وقراري كان الحفاظ على صلاح لأنه سيكون مهمًا في الفترات المقبلة، خاصة في تصفيات كأس العالم، واليوم حافظنا على صلاح وكسبنا بدلاءً أدوا بقوة".

وأكمل حسام حسن: "من يعرفني ومن يعرف إبراهيم سيعلم أنني لا أفكر إلا في الفوز، الإعلام المصري لا يتقبل سوى الانتصارات، وهذه طموحاتنا في مباراتي كاب فيردي وبوتسوانا".