قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم مدينة دورا جنوب الخليل

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء أمس ، مدينة دورا جنوب الخليل بالضفة الغربية، وسط مواجهات عنيفة مع السكان الفلسطينيين ، ووفقًا لمصادر محلية، انتشرت قوات كبيرة من الجيش الإسرائيلي في أحياء المدينة، ونصبت حواجز عسكرية في محيطها.

وأفادت وسائل إعلام عربية بأن الاقتحام تخلله مداهمات لعدد من المنازل، حيث قامت القوات الإسرائيلية بتفتيشها بشكل دقيق وتخريب محتوياتها. كما تم اعتقال عدد من الشبان الفلسطينيين، دون الإفصاح عن عدد المعتقلين أو هوياتهم.

وذكرت المصادر أن مواجهات اندلعت بين الجنود الإسرائيليين والشبان الفلسطينيين الذين حاولوا التصدي للاقتحام، حيث استخدمت القوات الإسرائيلية الرصاص الحي والمطاطي، إضافة إلى قنابل الغاز المسيل للدموع. وأسفرت المواجهات عن وقوع إصابات بالاختناق بين الفلسطينيين جراء استنشاق الغاز، وتم علاج عدد منهم ميدانيًا من قبل الطواقم الطبية.

وتأتي هذه العملية في إطار سلسلة من الاقتحامات المستمرة التي تنفذها قوات الاحتلال في مختلف مدن وقرى الضفة الغربية، ما يزيد من حدة التوتر في المنطقة، خاصة مع تصاعد التوتر في مناطق أخرى كقطاع غزة والقدس.

قطر: ما يحدث في غزة لا يمكن أن يقبله أي شخص شريف

صرح رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في تصريحات لوسائل إعلام عربية اليوم، أن "ما يحدث في غزة لا يمكن أن يقبله أي شخص شريف". وأعرب عن أمله في أن يتخذ المجتمع الدولي موقفًا واضحًا لردع "التغول الإسرائيلي" في المنطقة.

وأضاف آل ثاني أن قطر تتابع جهودها بإصرار من أجل التوصل إلى اتفاق يوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ويحقن الدماء، مؤكدًا أن بلاده لن تصاب بالإرهاق وستواصل دعمها لتحقيق هذا الهدف.

وأشار رئيس الوزراء القطري إلى أن المفاوضات تعرضت لعرقلة كبيرة، وألقى باللوم بشكل أساسي على الجانب الإسرائيلي في تعطيل سير المحادثات. وأوضح أن الهدف الرئيسي لدولة قطر هو إنهاء التصعيد العسكري وتحقيق السلام في المنطقة.

وفيما يتعلق بالوضع في لبنان، قال آل ثاني إن أولوية قطر هي وقف الحرب في لبنان، مشيرًا إلى أن الدوحة أجرت اتصالات موسعة مع السياسيين اللبنانيين في إطار جهودها لتهدئة الأوضاع. وشدد على أن الانتخابات اللبنانية مسألة داخلية ويجب أن تحترم سيادة الدولة.

كما أكد آل ثاني أن قطر لا تقبل أن تنطلق أي هجمات من قاعدة العديد العسكرية ضد أي دولة في المنطقة أو خارجها، مشددًا على ضرورة الحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة.