"القسام" تعرض مشاهد استهداف قوة إسرائيلية متحصنة في منزل

عرضت كتائب "القسام"، الجناح العسكري لحركة "حماس"، مساء الثلاثاء ، مقاطع فيديو توثق استهدافها لقوة إسرائيلية تحصنت داخل أحد المنازل بقذيفة من طراز TBG، شرق معسكر جباليا شمال قطاع غزة.

وأوضح الإعلام العسكري لحركة "حماس" في البيان المصاحب للفيديو أن القوة الإسرائيلية كانت قد تحصنت في المنزل أثناء العمليات القتالية. ويظهر في الفيديو تقدم الآليات العسكرية الإسرائيلية نحو الموقع، بالإضافة إلى رصد لحظة دخول الجنود الإسرائيليين إلى المنزل.

الفيديو أظهر أيضًا لحظة إطلاق قذيفة TBG من قبل مقاتلي "القسام" باتجاه المنزل، وما تلاها من انفجار هائل أدى إلى تدمير المبنى. كما وثقت اللقطات مشاهد إخلاء الجرحى والقتلى من الجنود الإسرائيليين الذين كانوا في المنزل.

وفي تطور آخر، أعلنت كتائب "القسام" أن مقاتليها تمكنوا من تفجير عبوة "برميلية" في قوة إسرائيلية خاصة قرب منطقة الريان شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة، ما أسفر عن مقتل وجرح عدد من الجنود الإسرائيليين.

بايدن للكونغرس: قواتنا ستبقى في المنطقة لحماية مصالحنا من هجمات إيران ووكلائها

أفادت وسائل إعلام أمريكية أن الرئيس جو بايدن وجه رسالة إلى الكونغرس أكد فيها أن القوات الأمريكية ستظل متمركزة في منطقة الشرق الأوسط لحماية المصالح الأمريكية من الهجمات التي تشنها إيران ووكلاؤها.

وقال بايدن في رسالته: "لقد وجهت بنشر نظام الدفاع الصاروخي ثاد في إسرائيل إلى جانب مشغليه من الجنود الأمريكيين، وذلك ما دام هذا الموقف الدفاعي مبرراً". وأوضح أن نشر هذا النظام يأتي في إطار تعزيز قدرات الدفاع الإسرائيلية ضد التهديدات المحتملة من إيران.

كما أشار الرئيس الأمريكي إلى أنه اتخذ قرارًا بتعزيز الموقف العسكري الأمريكي في الشرق الأوسط بناءً على مسؤولياته كقائد أعلى للقوات المسلحة ووفق صلاحياته الدستورية. وبيّن أن هذا التعزيز يأتي لمواجهة التحديات المتزايدة في المنطقة وحماية المصالح الأمريكية، وسط التصعيد المستمر في النزاعات الإقليمية.

وأضاف بايدن أن هذه الخطوات تتماشى مع الالتزامات الأمريكية بحماية حلفائها وضمان استقرار المنطقة، لافتاً إلى أن التحركات الدفاعية تستند إلى تقييم متواصل للأوضاع الأمنية في الشرق الأوسط.

مسؤول إسرائيلي: استلمنا رسالة بلينكن وأوستن ونراجعها بدقة

نقلت وسائل إعلام عن موقع "أكسيوس" أن مسؤول إسرائيلي رفيع أكد استلام الحكومة الإسرائيلية رسالة من وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، ووزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن. وأوضح المسؤول أن الرسالة تخضع حاليًا لمراجعة دقيقة من قبل المسؤولين الأمنيين في إسرائيل.

وأضاف المسؤول الإسرائيلي أن حكومته تأخذ هذه الرسالة على محمل الجد، مشيرًا إلى أنه من المتوقع معالجة ما أثير فيها من مخاوف أمريكية بشأن الأوضاع الإقليمية والتصعيد المحتمل بين إسرائيل وإيران.

وأكد المسؤول أن بلاده ستتعامل مع هذه المخاوف بجدية، في إشارة إلى استمرار التنسيق الأمني والدبلوماسي بين إسرائيل والولايات المتحدة، خصوصًا في ظل التطورات الأخيرة في المنطقة.