دراسة تكشف تأثير زيادة أو نقص حمض الفوليك على الحوامل

أفادت دراسة من مستشفى قوانغدونغ في الصين، بأن الحوامل اللاتي لديهن مستويات منخفضة أو مرتفعة بشكل مفرط من حمض الفوليك (فيتامين ب9) في الدم قد يواجهن خطراً أكبر لإصابة أطفالهن بعيوب خلقية في القلب.

وحمض الفوليك فيتامين ضروري لنمو الجنين، ويوصَى به لمنع بعض العيوب الخلقية، ومرض القلب الخلقي هو أكثر العيوب الخلقية شيوعاً على مستوى العالم، حيث يؤثر على حوالي 2.3% من المواليد.

وتحث التوصيات على تناول الحامل مكملات حمض الفوليك فور حدوث الحمل أو قبل حدوثه. ويتم تدعيم أطعمة عديدة بهذا الفيتامين.

وبحسب "مديكال إكسبريس"، شملت الدراسة 129 طفلاً تم تشخيص إصابتهم بأمراض القلب التاجية، و516 طفلاً بدونها.

وفحص الباحثون عينات دم من الأمهات في الأسبوع الـ 16 من الحمل، لقياس مستويات حمض الفوليك، وفيتامين ب12، والهوموسيستين.

وبينت النتائج أن احتمالات إنجاب طفل مصاب بأمراض القلب التاجية لدى الأمهات في المجموعة ذات مستوى حمض الفوليك المنخفض أعلى بـ3 مرات مقارنة بالأمهات في المجموعة ذات المستوى المتوسط.

كما تبين أن الأمهات في المجموعة ذات مستوى حمض الفوليك الأعلى لديهن زيادة في المخاطر، حيث بلغت احتمالات إصابة أطفالهن بأمراض القلب التاجية 1.81 مرة.

ووجد البحث أيضاً أن الأطفال المولودين لأمهات يعانين من نقص فيتامين ب12 وحمض الفوليك المنخفض كانوا أكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب التاجية بـ 7 مرات.

وفي المجموعة ذات مستوى حمض الفوليك المرتفع، ارتبط نقص فيتامين ب12 بخطر أعلى للإصابة بأمراض القلب التاجية بـ 6 مرات.

كما لاحظ الباحثون أيضاً أن الإفراط في تناول القهوة أو الكحول أو التدخين قد يؤدي إلى ارتفاع مستويات الهوموسيستين، كما أن مستويات الهوموسيستين المرتفعة مرتبطة بالفعل بزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب، بما في ذلك مرض الشريان التاجي والسكتة الدماغية لدى البالغين.