ياسر ريان: نجلي سجل اهدافاً أكثر من مصطفى محمد في تركيا

تحدث ياسر ريان نجم الأهلي السابق عن أحقية نجله أحمد ياسر ريان في الانضمام إلى صفوف المنتخب المصري خلال الفترة المقبلة.

وقال ياسر ريان في تصريحات عبر برنامج ستاد المحور مع خالد الغندور: نجلي أحمد يستحق الانضمام إلى صفوف منتخب مصر خلال الفترة الحالية.

وأضاف ياسر ريان: نجلي يقدم مستويات مميزة ويفرض نفسه دائمًا في أي فريق.

وتابع: أحمد ياسر ريان أثناء تواجده في الدوري التركي سجل أهدافًا أكثر من مصطفى محمد.

وواصل: السوشيال ميديا لا تعطي أحمد ياسر ريان حقه، ولكنه بالتأكيد يستحق التواجد ضمن صفوف المنتخب الوطني.

واختتم: أحمد ياسر ريان لا يستشيرني في العديد من الأمور ولم أعلم بتوقيعه لنادي سيراميكا كليوباترا.

ترتيب مجموعة منتخب مصر في تصفيات أمم أفريقيا

نجح منتخب مصر في تحقيق فوزا هاما خارج الديار على نظيره منتخب موريتانيا بهدف نظيف، في المباراة التي أُقيمت اليوم على ملعب الشيخ ولد بيديا، ضمن منافسات الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2025.

بهذا الفوز نجح منتخب مصر في حسن تاهله رسميا لبطولة أمم أفريقيا 2025، بعدما نجح فيحصد العلامة الكاملة وتحقيق الفوز في أول 4 جولات.

ترتيب مجموعة منتخب مصر بعد الفوز على موريتانيا

منتخب مصر: 12 نقطة

منتخب كاب فيردي: 3 نقاط

منتخب بوتسوانا: 3 نقاط

منتخب موريتانيا: 3 نقاط

يستعد منتخب مصر، بقيادة حسام حسن، لمواجهة منتخب الرأس الأخضر يوم الإثنين 11 نوفمبر، في مباراة ضمن التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا. سيكون هذا اللقاء فرصة جديدة لتعزيز موقف الفريق وضمان استمرار النجاح في التصفيات.