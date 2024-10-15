الأربعاء 16 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

رياضة

أمير هشام يكشف حقيقة استياء لاعبو الأهلي من محمد رمضان

بوابة الوفد الإلكترونية

أكد الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، أن كل ما يتردد حول وجود استياء من جانب لاعبي النادي الأهلي من طريقة تعامل محمد رمضان المدير الرياضي، غير صحيحة بالمرة.

وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "محمد رمضان من الشخصيات القوية في العمل، ولكن هذا لا يعني وجود اصطدام مع اللاعبين والعلاقة أكثر من رائعة".

وأضاف أمير هشام: "ما تردد وجود ساعات ذكية مع اللاعبين غير صحيح، وعقود 50% مقدم و 50% حسب المستوى من اللاعبين غير صحيح أيضًا، ولا يوجد أي من هذه الأمور تمامًا وبعيدة عن الحقائق".

الجريدة الورقية