الأهلي يحصل على توقيع عبد الرحمن البانوبي

قال الإعلامي خالد الغندور، إن النادي الأهلي نجح في الحصول على توقيع عبدالرحمن البانوبي لاعب زد لمدة أربع سنوات.

وتابع الغندور خلال برنامجه ستاد المحور:" عبدالرحمن البانوبي وقع على عقود الأهلي لمدة أربع سنوات بمبلغ ٧ مليون جنيه في الموسم".

وأضاف:" زد طالب في الوقت الحالي مبلغ ٥٠ مليون جنيه نقدًا أو ٣٠ مليون جنيه وإعارة لاعبين من ضمنهم مصطفي ابو الخير لاعب وسط شباب الأهلي.

الأهلي يعلن تشكيل مجلس شركة الكرة

أعلن النادي الأهلي رسمياً تشكيل المجلس الجديد لشركة الأهلي لكرة القدم، والذي شهد إجراء عدة تغييرات في تشكيله الجديد.

ويضم التشكيل الجديد لشركة الأهلي لكرة القدم كلا من:

أيمن فتحي رئيساً لمجلس الشركة، وأحمد شمس في منصب نائب الرئيس بجانب الثنائي وائد زيادة وأحمد حسام عوض في العضوية.

وشهد التشكيل الجديد خروج كلا من عدلي القيعي وخالد عبد القادر عضو المجلس مع إستمرار أمير توفيق في موقعه كمدير تنفيذي.

الأهلي يواصل الإستعداد للسوبر المصري

على جانب آخر واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي تدريباته على ملعب التتش، استعدادًا للسوبر المصري الذي يقام في الإمارات خلال الشهر الجاري.

وأدى الفريق تدريبات متنوعة بالكرة، وحرص خلالها الجهاز الفني على تطبيق الجوانب الفنية والخططية، وتوجيه تعليمات خاصة للاعبين.

وعقد مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي جلسة مع اللاعبين قبل مران أمس الإثنين للحديث عن البرنامج التدريبي وكافة الأمور الفنية.

وناقش المدير الفني في اجتماع مصغر مع أعضاء الجهاز المعاون برنامج التدريب والتحضير لبطولة السوبر المصري.

وكان الأهلي قد استأنف تدريباتهعلى ملعب التتش، بعد راحة سلبية لمدة ٢٤ ساعة، وذلك ضمن البرنامج التدريبي الخاص بالفريق قبل السفر إلى الإمارات.