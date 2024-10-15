هيثم فاروق يعلق على هدف إبراهيم عادل أمام موريتانيا

علق هيثم فاروق، لاعب الزمالك ومنتخب مصر السابق، على هدف فوز الفراعنة أمام موريتانيا، ضمن تصفيات كأس الأمم الإفريقية المغرب 2025.



وكان إبراهيم عادل قد نجح في تسجيل هدف الفوز بطريقة مميزة أمام موريتانيا، في المباراة التي إنتهت منذ ساعات قليلة.

وتحدث هيثم فاروق في تصريحات تلفزيونية بفضائية "بي إن سبورتس"، حيث قال: "بالتأكيد، هناك وضوح بإن حسام حسن والجهاز الفني قام بتقسيم المباراة، بدأ بمجموعة لاعبين شباب يمتلكون عنصر اللياقة البدنية، واحتفظ بعناصر الخبرة ليدفع بها في وقت معين من اللقاء".

وتابع: "واختار حسام حسن هذا التوقيت بعد أن هدأ حماس لاعبي موريتانيا، وتراجع درجات الحرارة ورطوبة الجو نوعًا ما، وبالفعل سجل المنتخب هدفًا رائعًا في الشوط الثاني من خطأ لحارس المرمى".

وعن هدف إبراهيم عادل، قال: "يُحسب لذكاء إبراهيم عادل أنه اتخذ القرار من هذه المسافة، انتصار مقنع ورائع يثبت أقدام هؤلاء اللاعبين والجهاز الفني بالعلامة الكاملة".

وواصل: "مباراة لمنتخب مصر بأقل معدل أعمار في التصفيات، اليوم لعب بـ 6 أو 7 لاعبين من منتخب مصر الأولمبي الذي مثل مصر في أولمبياد باريس، عناصر كثيرة شاركت بمعدل أعمار منخفض، بالإضافة إلى أنك فرضت أسلوب لعبك على المنتخب الموريتاني".

واستطاع المنتخب المصري حجز بطاقة العبور لنهائيات كأس الأمم الإفريقية بالمغرب بعدما حصد العلامة الكاملة 12 من خلال 4 مباريات.