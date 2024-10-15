عاقبت محكمة جنايات بنها، الدائرة الثانية، لبائع بالسجن المؤبد لاتهامه بمزاولة نشاطًا إجراميًا بالإتجار في مخدر الهيروين بدائرة مركز شرطة شبين القناطر.

المؤبد لـ بائع لاتهامه بالإتجار في الهيروين بالقليوبية

وتضمن أمر الإحالة: أن المتهم جمعة. ك، 37 سنة المهنة بائع، العنوان الغريري شبين القناطر، في القضية رقم 2558 -2024 جنح مركز الخانكة، والمقيدة برقم 1463 لسنة 2024 حصر كلي شمال بنها، لأنه بدائرة مركز الخانكة بمحافظة القليوبية أحرز جوهرًا مخدرًا هيروين بقصد الإتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونًا، كما أنه أحرز بغير ترخيص سلاحًا أبيض مطواة.

غدا.. محاكمة عاطل بتهمة قتل سيدة بحجر بالقناطر الخيرية

كما تنظر محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الثانية،غدا الأربعاء محاكمة عاطل بتهمة قتل سيدة بحجر إثر خلافات سابقة بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية للمرافعة.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار أيمن عفيفى سالم، وعضوية المستشارين عبد العزيز على محمود، وشيرين صلاح حمدى، ومحمود أبو اليزيد جاب الله، وأمانة سر هانى خطاب،

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 17975 لسنة 2024 جنايات القناطر الخيرية والمقيدة برقم 1580 لسنة 2024 كلي جنوب بنها، أن المتهم "محمد ا ع"، 29 سنة، بدون عمل، مقيم خلف كمين السواح، الزاوية الحمراء، القاهرة، لأنه في يوم 5 / 12 / 2023، بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية محافظة القليوبية، قتل عمداً مع سبق الإصرار المجني عليها مجهولة الهوية.

وتابع أمر الإحالة، أن المتهم بيت النية وعقد العزم المصمم على قتلها إثر خلافات سابقة وأعد لهذا الغرض أداة "حجر" وما أن ظفر بها حتى سدد له عدة ضربات بالأداة المشار بيانها استقرت برأسها وخنقها بيديه قاصداً من ذلك إزهاق روحها فأحدث بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية - المرفق بالأوراق - والتي أودت بحياتها على النحو المبين بالتحقيقات.

واستطرد أمر الإحالة، أن المتهم أحرز أداة مما تستخدم في الاعتداء علي الأشخاص (قطعة حجرية دون مسوغ قانوني من الضرورة المهنية أو الحرفية.

وكشفت تحريات مباحث مركز القناطر، أنه وعلى إثر خلافات سابقة فيما بين المتهم والمجني عليها أعد قطعة حجرية وتعدى عليها ضرباً بأن سدد لها عدة ضربات استقرت برأسها وخنقها بيديه قاصداً إزهاق روحها فأحدث بها الإصابات التي أدت لوفاتها وأضاف انه تمكن من ضبط المتهم نفاذا لاذن النيابة العامة وبمواجهته أقر له بارتكاب الواقعة.