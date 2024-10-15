مصرع شخصين وإصابة آخر فى حادث سقوط ونش رفع الأثاث بالفيوم

لقي شابين بالفيوم مصرعهما، وأصيب أخر إثر تعرضهم لسقوط ونش رفع الأثاث المنزلي أثناء عمله، بمحيط منطقة العبودي دائرة قسم أول الفيوم وعلى الفور تم نقل الجثتين والمصاب إلى مشرحة المستشفى وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.

كان مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم قد تلقى إخطارا من مأمور قسم أول الفيوم بورود إشارة من غرفة عمليات شرطة النجدة بالمحافظة بتلقيها بلاغاً من الأهالي بمصرع شخصين وإصابة آخر بحي العبودي دائرة القسم.

وعلى الفور انتقلت قوات الأمن وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث وتبين انه أثناء قيام أشخاص برفع اثاث منزلي باستخدام ونش ،سقط الونش على 3 أشخاص وكشفت المعاينة الأولية مصرع شخصين وإصابة أخر بإصابات خطيرة ، تراوحت ما بين كسور بالساقين ونزيف بالبطن والمخ، ونقلت سيارات الإسعاف الجثتين إلى مشرحة مستشفى الفيوم العام ,وتم نقل المصاب إلى المستشفى ذاته لعمل الفحوصات الطبية اللازمة وتلقي العلاج اللازم ، وحررت الجهات الأمنية المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.

حادث اخر

وفى حادث سابق اليوم أقدم عامل بأحد المساجد بقرية طبهار بمركز ابشواي فى الفيوم على الإنتحار بعد تناول حبة حفظ الغلال السامة، للتخلص من حياته وذلك لسوء حالته النفسية نتيجة مروره بضائقه ماليه ومشاكل أسرية، وتم نقله إلى مستشفى أبشواي المركزي، ثم إلى مستشفى الفيوم ولسوء حالته تم نقله إلى معهد السموم بالقاهرة، وفشلت محاولات إنقاذه، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق

كان مدير أمن الفيوم قد تلقى إخطار من اطمأمور مركز شرطة أبشواي بإبلاغ أهلية شخص يدعي" شعبان .س . أ" 53 عاما عامل بإحد المساجد بقرية طبهار بدائرة المركز. باقدامه على الانتحار وتناول حبة حفظ الغلال.

وتبين من التحريات الأولية وفاة شعبان .س ، 53 سنة مقيمً بقرى طبهار بدائرة مركز ابشواي بالفيوم، متأثرا بإصابته بالتسمم بعد تناول حبة الغلة السامة، وبسؤاله قبل تدهور حالتها، أكد إنتحاره بسبب تأثره نفسيا بسبب ضائقه ماليه لتجهيز ابنته التي تحدد موعد زفافها ومشاكل اسرية بالإضافة إلى مشاكل في عمله و مروره بأزمه، فضاقت الدنيا في وجهه وهان عليه إزهاق روحه فعزم النيه على التخلص من حياته لعجزه وضيق احواله الماديه، وقام بتناوله قرصين من حبة حفظ الغلال السامة بعد إنتهاء الإجتماع الذي عقد بإدارة أوقاف العجميين أول أمس.وتمةنقله المستشفى إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة.

وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة والتي صرحت بتسليم جثمان المتوفي لذويه فور الانتهاء من إستخراج تصريح الدفن وذلك لدفنه في مقابر اسرته في الفيوم.