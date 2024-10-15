"كونترول" يجمع نبيل عيسى مع ريهام حجاج في رمضان 2025

يشارك الفنان نبيل عيسى، في الماراثون الرمضاني القادم 2025 من خلال مسلسل “كنترول” أمام النجمة ريهام حجاج، والذي تدور أحداثه في إطار 15 حلقة .

بدأ نبيل عيسى تصوير أجدد أعماله الدرامية "كونترول"، والمقرر أن يخوض به السباق الرمضاني المقبل.



ويشارك نبيل عيسى في بطولة المسلسل مع النجمة ريهام حجاج، والعمل من تأليف أيمن سلامة، والمخرج أحمد صالح، وينشغل حاليا في تصوير أولى مشاهده على أن يدخل به في منافسات الدراما الرمضانية للعام المقبل.



ويغير نبيل عيسى جلده الفني خلال بطولة المسلسل المنتظر الذي يظهر خلاله بشخصية غير معتادة عن أعماله السابقة، كما يخوض خلاله مغامرة الدراما الرمضانية القصيرة نسبيا عبر 15 حلقة لأول مرة.

ويعيش نبيل عيسى حاليا انتعاشة فنية في مشواره الدرامي بانشغاله في التحضير والانتهاء من تصوير ثلاثة أعمال فنية مختلفة، من بينها مسلسلين وفيلم سينمائي.



ويعود نبيل عيسى لعالم الدراما التلفزيونية بعد النجاح الكبير الذي لاقى آخر مسلسلاته "ماتيجي نشوف"، الذي جمع في بطولته بينه ولين هنا شيحة وطارق صبري، كما يعيده لساحة المسلسلات القصيرة بعد تصدره تريند السوشيال ميديا عقب شخصيته المميزة في مسلسل الغرفة 207، بصحبة محمد فراج وريهام عبد الغفور.