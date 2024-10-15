القبض على أحد الأشخاص دون وجه حق بالجيزة.. الداخلية توضح الحقيقة

كشفت الأجهزة الأمنية بـ وزارة الداخلية، ملابسات تداول مقطع فيديو على أحد الحسابات الشخصية عبر تطبيق تيك توك يزعم خلاله أحد الأشخاص بقيام رجل شرطة باستيقافه بأحد الأكمنة بالجيزة واصطحابه لقسم الشرطة دون مبرر.

القبض على أحد الأشخاص دون وجه حق بالجيزة

بالفحص تبين أنه بتاريخ 11 الجاري وحال تحقق رجال الشرطة بأحد الأكمنة بالجيزة من شخصية المذكور، اعترض على ذلك فتم اصطحابه إلى ديوان القسم لفحص موقفه وتم صرفه خلال 10 دقائق من ديوان القسم عقب التأكد من أنه غير مطلوب على ذمة قضايا دون وجود أي تجاوزات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله لادعاءاته الكاذبة.