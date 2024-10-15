رئيس برلمانية الوفد: السيسي وبن سلمان جناحي الأمة يسطرون منظومة تكامل تاريخية

ثمن النائب طارق عبد العزيز، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ، من زيارة ضيف مصر الكبير، الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي، ولقاء شقيقة الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكداً أنها قمة الكبار يلتقون لبحث العلاقات الثنائيه بين البلدين الشقيقين.

وأضاف عبد العزيز في تصريحات للمحررين البرلمانيين أن البلدين الكبيرين جناحي الامه العربيه والاسلاميه يسطرون منظومه تكامل تاريخية سياسية واقتصاديه ويضربون أروع المعاني في التاخي بين البلدين مصر والسعودية .

واضاف رئيس برلمانية الوفد بالشيوخ بأن سمو ولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان يمثل رؤية الشباب الواعي لقضايا الأمة وأمل المستقبل ، ولكل الشعب السعودي رافعاً شعار في خندق واحد وطن واحد ومصير واحد .

ولفت طارق عبد العزيز بأن الزيارة ، ترسيخ لقوة العلاقات بين البلدين، يشهد القاصي بها والداني بين قطبين فعال ومؤثر في صنع القرار الاقليمي والعالمي ، وان الزيارة ستكون لها دلالات ايجابيه وانعكاسات حقيقة علي البلدين على قضايا الامتين العربية والإسلامية .