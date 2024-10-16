ثقافة الفيوم تختتم فعاليات الموسم الرابع لمسابقة "العباقرة" 

قدم فرع ثقافة الفيوم عددا من الأنشطة الثقافية والفنية، في سياق أجندة فعاليات الهيئة العامة لقصور الثقافة، بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة.

يأتي هذا في إطار برامج وزارة الثقافة المقدمة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، وفي إطار فعاليات المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان".

خلال ذلك اختتمت مكتبة الطفل والشباب بطامية فعاليات الموسم الرابع لمسابقة "العباقرة"، المقامة بالتعاون مع الإدارة التعليمية، لعدد من طلاب المدارس الثانوية، وتضمن ختام المسابقة التي قدمها عواد الهنداوي، رئيس قسم الموهوبين بإدارة طامية التعليمية، أسئلة متنوعة في مجالات الأدب، الفنون، التاريخ، الجغرافيا، العلوم، والرياضة، بجانب عدة أسئلة لتنمية القدرات الذهنية، وإضافة فقرة "من أكون" التي تتناول نماذج من شخصيات بارزة، بمشاركة طلاب مدارس: موسى عوض، دار السلام الثانوية، الشهيد أحمد أيمن عوض، وسرسنا الثانوية.

وذلك بحضور لجنة التحكيم المكونة من: هيام أبو الخير، رئيس قسم المشاركة المجتمعية بالإدارة التعليمية، وأمجد عطية رئيس قسم التربية الاجتماعية بإدارة طامية التعليمية، وعدد من الأخصائيين الاجتماعيين، وكمال الدين هديب، رئيس قسم الشئون التنفيذية بإدارة طامية التعليمية مشرفا عاما على المسابقة.

فوز مدرسة الشهيد موسى عوض بمسابقة العباقرة على مستوى مركز طامية بالفيوم

وأشارت ياسمين ضياء، مدير المكتبة أن ختام المسابقة شهد في المرحلة النهائية التنافس بين مدرستي الشهيد موسى عوض بقصر رشوان والشهيد أحمد أيمن عوض بفرقص، وأسفرت عن فوز مدرسة الشهيد موسى عوض للمرة الثالثة على مستوى مركز طامية، وجاءت المسابقة حرصا على تعزيز الدور الثقافي المنوط به قصور الثقافة، وتعزيز الشراكة مع وزارة التربية والتعليم، والعمل على تنمية مدارك طلاب المدارس في شتى المجالات.

وأضافت مدير المكتبة، أن من المقرر تكريم المدارس الفائزة بالمركزين الأول والثاني ضمن احتفالات أكتوبر والصالون الثقافي بالمكتبة، من خلال تقديم الجوائز والهدايا للطلاب الفائزين في مسابقة العباقرة.

جاءت الفعاليات ضمن الأنشطة المقامة بإشراف إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي برئاسة لاميس الشرنوبي، والمنفذة بفرع ثقافة الفيوم برئاسة سماح كامل مدير عام الفرع، ضمن البرامج والفعاليات الثقافية والفنية التي ينظمها الفرع بالمكتبات الفرعية وبيوت الثقافة بالقرى والمراكز.