السواق مظلوم.. إحدى مصابي حادث طريق الجلالة تفجر مفاجأة

لاتزال تداعيات حادث طريق الجلالة الذي راح ضحيته 12 طالب وطالبة بينما أصيب 29 أخرون من جامعة الجلالة، تسيطر على منصات التواصل الإجتماعي، خاصة بعدما قررت النيابة العامة حبس السائق المتسبب فى الواقعة.

وفى مفاجأة غير متوقعة خرج شقيق إحدى مصابي حادث طريق الجلالة ليبرأ السائق المتسبب فى الواقعة، حسبما روت شقيقته له.

ونشر شقيق الطالبة عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك قائلا: "الحمد لله بعد أكتر من 22 ساعة رجعنا البيت ودينا شقيقتي معانا الحمد لله كويسة وبخير نحمد ربنا"



وأضاف: علشان أبرئ ذمتي من ربنا فيه ناس بيحاولوا يشيّلوا السواق الموضوع علشان يحافظوا على نفسهم، من خلال كلام أختي السواق كان طبيعي ومكنش ماشي بالسرعة الجنونية اللي بيقولوا عليها، كل اللي حصل إنهم وهم في الطريق شموا ريحة شياط في الباص، ولما حاولوا يقولوا للسواق السواق كان بينكر علشان ميسببش حالة ذعر بينهم، ولكن لما السواق حاول يدوس فرامل علشان يعرف يدخل الملف الفرامل فصلت منه، وكان قدامه حل من اتنين، إما مش هيعرف ياخد الملف بسرعة دي ويقع من على الجبل، أو إنه يقلب الأتوبيس على الجنب التاني علشان ميقعوش وده اللي حصل.



وتابع شقيق طالبة جامعة الجلالة المصابة: قبل ما يقلب الباص نده على كل اللي في الباص، وقالهم امسكوا كويس علشان هنقلب الباص على الجنب البعيد عن الجبل، وكان لازم الموضوع ده يتحكي بالتفصيل، لأنها كل ما تحصل حادثة التفاصيل ما بتبقاش كاملة، وخصوصًا بعد خبر إن السواق كان بيتعاطى مخدرات، لكن السواق كان باين في حالة طبيعية.

وفي سياق متصل أمر النائب العام المستشار محمد شوقي، بتشكيل فريق تحقيق برئاسة المستشار المحامي العام الأول لنيابة السويس الكلية، لمباشرة إجراءات التحقيق في حادث انقلاب حافلة ركاب بطريق الجلالة.

وتلقت النيابة العامة أمس الاثنين الموافق الرابع عشر من شهر أكتوبر الجاري إخطارًا بوقوع حادث انقلاب حافلة ركاب، مما أسفر عن وفاة اثني عشر طالبًا، وإصابة تسعة وعشرين آخرين، وعلى الفور انتقل فريق التحقيق لسؤال المصابين ومناظرة جثامين المتوفين، ومعاينة موقع الحادث، حيث شهد بعض المصابين -ممن سمحت حالتهم الصحية بسؤالهم- أنهم تعاقدوا مع إحدى الشركات لتوفير حافلة تُقلهم من سكنهم إلى الجامعة المنتسبين إليها ذهابًا وإيابًا، وأنهم حال استقلالهم تلك الحافلة قام قائدها بالسير بسرعة هائلة حال مروره بمنعطفٍ مُنحدر؛ فاختلت عجلة القيادة وانقلبت الحافلة، وهو ما ثبت بتقرير الفحص الفني.

هذا وقد طالعت النيابة العامة التراخيص الخاصة بالمركبة وبقائدها، وانتدبت مفتش الصحة لتوقيع الكشف الطبي على جثامين المتوفين لبيان سبب وكيفية حدوث وفاتهم، ثم صرحت بدفنهم، وطلبت التحري حول الواقعة، وإرفاق التقارير الطبية النهائية للمصابين. وباستجواب سائق الحافلة فيما نُسب إليه أنكره، وبإجراء التحليل المبدئي له تبين تعاطيه جوهرًا مخدرًا. وقد قررت النيابة العامة عرضه على مصلحة الطب الشرعي لإجراء تحليل نهائي له، وأمرت بحبسه أربعة أيام احتياطيًا، وجارٍ استكمال التحقيقات.