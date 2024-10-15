وزير الري يلتقي ممثلي منظمة فلاندز البلجيكية العاملة فى مجال تحلية المياه

التقى الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى، ممثلى منظمة فلاندز البلجيكية العاملة فى مجال تحلية المياه والطاقة المتجددة، وذلك ضمن فعاليات اسبوع القاهرة السابع للمياه.

وتم خلال اللقاء مناقشة مقترحات التعاون بين الوزارة والمنظمة فى مجال إدارة الموارد المائية وتحلية المياه للإنتاج الكثيف للغذاء تحت مظلة مفهوم الترابط بين المياه والغذاء والطاقة والنظم البيئية WEFE Nexus .

وأشار الدكتور سويلم خلال اللقاء، إلى أن تطبيق هذا المفهوم امر ضروري خاصة مع تزايد التحديات التى يواجهها قطاع المياه خاصة بالدول العربية و دول البحر المتوسط ، مما يتطلب انتهاج سياسات تعتمد على رفع كفاءة استخدام المياه وتعظيم العائد من وحدة المياه .

ولفت إلى أنه مستقبلا سيتم التوجه للتحلية للإنتاج الكثيف للغذاء من خلال استخدام المياه المحلاة فى زراعة محاصيل بممارسات زراعية مبتكرة، والاستفادة من المياه شديدة الملوحة الناتجة عن عملية التحلية فى تربية الروبيان الملحى - وهو احد الكائنات المائية التى تنمو وتتعايش بالمياه شديدة الملوحة - ، مع ضرورة مواصلة الدراسات البحثية المعنية بخفض تكاليف إنتاج الطاقة المستخدمة فى التحلية بما يجعلها ذات جدوى اقتصادية للاستخدام فى إنتاج الغذاء .