الثلاثاء 15 أكتوبر 2024
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

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عالم بالأوقاف: الأمن في القرآن ذكر في الجنة والحرم ومصر

الشيخ هيثم رمضان،
الشيخ هيثم رمضان، من علماء وزارة الإفتاء

أكد الشيخ هيثم رمضان، من علماء وزارة الإفتاء، إن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم حضَّ على حب الأوطان، حيث قال الله له: "ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين".

وأشار العالم بوزارة الأوقاف، خلال حلقة برنامج "مع الناس"، المذاع على قناة "الناس"، اليوم الثلاثاء: "سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لم يقارن الأمن إلا بثلاثة أشياء: الأمن في مكة المكرمة، والأمن في الجنة، والأمن في مصر، قال عن الجنة: 'ادخلوها بسلام آمنين'، وعن مكة: 'ومن دخله كان آمنًا'، وعن مصر: 'ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين'، لذا العلاقة بين الوطن والأمن هي علاقة وثيقة".

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وأشار إلى أن نعمة الوطن تستوجب الشكر من الله عز وجل، كما ورد في سورة قريش: 'فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف' لذلك، يجب علينا أن نحمد الله أننا نعيش في وطن يؤمن لنا الاستقرار والتعليم والترابط.

وأوضح أهمية تعزيز قيم الوطن في نفوس الأبناء، مشددًا على أن "تعزيز قيمة الوطن ليس أمرًا سهلًا، بل يحتاج إلى عمل دؤوب ورؤية ثاقبة في جميع المجالات لحماية أوطاننا من العابثين وكيد المتآمرين، هناك من يروج للشائعات في الوطن بهدف زعزعة الاستقرار، ويجب علينا أن نكون واعين لذلك".

وأشار إلى أن "النبي صلى الله عليه وسلم حذر من الناس الذين قد يظهرون بمظهر الود ولكنهم يسعون لإفساد المجتمع، كما ورد في قوله تعالى: "ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد".

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