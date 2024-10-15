وزارة اﻻﺗﺼﺎﻻت ﺗﻜﺜﻒ اﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ

مركز Dell Technologies يقدم خدماته بـ12 لغة

تعزيز قدرات مصر التنافسية فى صناعة التعهيد

زار الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بزيارة مركز التميز التابع لشركة دل تكنولوجيز Dell Technologies الأمريكية الرائدة عالميا فى مجال التكنولوجيا؛ رافقه فى الزيارة المهندس أحمد الظاهر الرئيس التنفيذى لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات «إيتيدا».

ويعد هذا المركز أحد مراكز شركة دل تكنولوجيز الأربعة على مستوى العالم؛ حيث يقدم المركز خدمات الاستشارات، والبحث وابتكار المنتجات، والدعم الفنى لأسواق الشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا وأمريكا وآسيا، بـ12 لغة مستفيدًا من المزايا والفرص الفريدة التى تقدمها مصر كمركز للابتكار التكنولوجى وتقديم الخدمات الرقمية العابرة للحدود، ويسهم المركز فى دفع جهود التحول الرقمى فى مصر من خلال تقديم حلول تكنولوجية عالية المستوى وخدمات العملاء وبرامج لنقل المعرفة وبناء القدرات الرقمية.

تأتى هذه الزيارة فى إطار اهتمام الدولة بالتعاون مع كبرى الشركات العالمية مثل Dell Technologies، لتعزيز الابتكار فى مجالات الذكاء الاصطناعى والبنية التحتية الرقمية، ودعم النمو الاقتصادى من خلال اعتماد أحدث التقنيات، على النحو الذى يعزز خطط الدولة لتسريع وتيرة التحول الرقمى وتعزيز مكانة مصر كمركز عالمى للتكنولوجيا وتصدير خدمات التعهيد.

خلال الزيارة، التقى الدكتور عمرو طلعت، محمد أمين نائب الرئيس الأول لأوروبا الوسطى والشرقية والشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا فى دل تكنولوجيز، وماجد محمود مدير مركز التميز بشركة دل تكنولوجيز فى مصر، وطارق هيبة مدير عام شركة دل تكنولوجيز مصر، ومحمد طلعت نائب الرئيس للشركة لمنطقة السعودية ومصر، وفرق عمل الشركة.



وقام مسئولو الشركة بتسليط الضوء على دور المركز فى المساهمة فى دفع مسيرة التحول الرقمى فى مصر، وشهد اللقاء التأكيد على أهمية تعزيز استخدام الذكاء الاصطناعى والتكنولوجيات المتقدمة فى دعم هذه الجهود وجعل مصر وجهة رئيسية للاستثمارات فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

كما استمع إلى نماذج من المهندسين المتخصصين العاملين بالمركز والذين استعرضوا الخدمات المهنية الاحترافية والحلول التكنولوجية المتقدمة التى يقومون بتطويرها لتقديمها لعملاء الشركة داخل وخارج مصر.

وخلال الزيارة؛ أكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حرص الدولة على تهيئة بيئة جاذبة للاستثمار فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتشجيع الشركات العالمية على الاستفادة من المزايا التنافسية التى تحظى بها مصر والحوافز المقدمة من الحكومة لتنمية أعمالها فى مصر؛ موضحًا أن الدولة تعمل جاهدة على تعزيز قدرات مصر التنافسية فى صناعة التعهيد وتصدير خدمات تكنولوجيا المعلومات، بالإضافة إلى الاستثمار فى العنصر البشرى وبناء القدرات وتطوير المهارات الرقمية، وكذلك دعم وتشجيع الابتكار التكنولوجى إيماناً منها بدوره المحورى فى دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية؛ مضيفا أنه يتم التعاون بشكل وثيق مع كبرى شركات التكنولوجيا العالمية لتحقيق رؤية الدولة فى بناء اقتصاد رقمى وتعزيز جاذبية قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري، وتوفير فرص عمل للشباب فى مختلف مجالات تكنولوجيا المعلومات.

وأكد المهندس أحمد الظاهر، الرئيس التنفيذى لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، أن مصر تتمتع بمزيج فريد من المقومات والمزايا التنافسية وعلى رأسها وفرة الكوادر الشابة المؤهلة والبنية التحتية القوية، مما جعلها واحدة من أفضل الدول فى صناعة التعهيد ووجهة رئيسة لشركات التكنولوجيا العالمية.

أشار إلى أن نجاح مركز تميز شركة دل تكنولوجيز فى مصر على مدار 15 عامًا فى تقديم خدمات تكنولوجية متقدمة ومنها الذكاء الاصطناعى وتكنولوجيا الجيل الخامس لعملائها بالخارج يثبت قدرة مصر على توفير بيئة ملائمة ومزدهرة للعمليات العالمية، مؤكدًا التزام الهيئة بدعم الابتكار التكنولوجى لتعزيز مكانة مصر كمقصد متميز فى تقديم خدمات تكنولوجيا المعلومات وخدمات القيمة المضافة والبحوث والتطوير الهندسى.»

وقال محمد أمين، نائب الرئيس الأول لأوروبا الوسطى والشرقية والشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا فى دل تكنولوجيز: «يشرفنا استضافة الدكتور عمرو طلعت والمهندس أحمد الظاهر فى مركزنا، نحن فخورون جدًا بالنجاحات التى حققناها والتأثير الإيجابى الذى أحدثناه فى صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من خلال مركز التميز، والذى يعكس طموحنا لاستخدام التكنولوجيا، بما فى ذلك الذكاء الاصطناعي، لدفع التقدم البشرى».



يجدر الإشارة إلى أنه قد تأسس مركز دل للتميز فى مصر عام 2009؛ حيث نجح المركز فى الحصول على العديد من براءات الاختراع ويعتبر مزودًا رائدًا للخدمات فى إدارة المشاريع، والخدمات اللوجستية، وإدارة المحتوى، والدعم الفنى قبل وبعد البيع.

كما يحرص المركز على إطلاق وتنفيذ العديد من المبادرات التى تهدف إلى تقليص الفجوة الرقمية فى مصر والتى تشمل برامج تدريبية لتنمية مهارات الشباب، بالتعاون مع المؤسسات الأكاديمية لتزويد المواهب الشابة بالمعرفة والمهارات اللازمة للنجاح فى عالم رقمى يتطور بسرعة كبيرة.