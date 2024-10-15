«مصر للمعلوماتية» تختتم برنامج لتأهيل قادة المستقبل

اختتمت جامعة مصر للمعلوماتية، برنامج iSkills للتطوير المهني، والذى نظمته واستضافته فى مقرها بمدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بالتعاون مع جامعة لانكستر، ودعم وتمويل المجلس الثقافى البريطاني، ومشاركة خبراء من الخارج، ضمن إطار تفعيل دور الجامعة فى دعم المواهب الواعدة من قادة المستقبل ودعم قطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبيانات.

استهدف البرنامج الذى شارك فيه 45 طالبًا وطالبة تمكين الشباب حديثى التخرج من اكتساب المهارات والخبرات والمعرفة اللازمة لتحقيق النجاح والتميز فى سوق العمل، لا سيما خريجى كليات الأعمال على مستوى الجمهورية الذين أتموا دراستهم الجامعية فى عام 2023 أو ما بعده وحصلوا على تقدير «جيد» أو أكثر، وكذلك طلاب السنة النهائية.

أكدت الدكتورة ريم بهجت رئيس جامعة مصر للمعلوماتية، أن التعاون مع جامعة لانكستر والمجلس الثقافى البريطانى يرسخ مبدأ أهمية الشراكة بين المؤسسات الأكاديمية المتقدمة على مستوى العالم، بهدف تعزيز الجهود المشتركة فى إعداد كفاءات مزودة بأحدث المهارات، مما يضمن لهم المشاركة الفاعلة فى مسيرة التطور غير المسبوق الذى يشهده قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حول العالم.

وأوضحت الدكتورة ريم بهجت، أن البرامج التدريبية والتى من ضمنها iSkills تسهم بشكل فعال فى تقليص الفجوة بين الأوساط الأكاديمية وسوق العمل، لأنها تصقل الخريجين بالقدرات اللازمة التى تجعلهم قادرين على مواكبة كافة المتغيرات المتصلة بوظائف المستقبل، وهو ما تضعه جامعة مصر للمعلوماتية فى مقدمة أولوياتها المتعلقة بالبرامج الأكاديمية التى تقدمها لطلابها، ليظلوا مبدعين دائمًا فى عالم التكنولوجيا.

وقال الدكتور أحمد حمد نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب: «برنامج iSkills جرى بشكل مرن بفضل ما تتميز به الجامعة من إمكانيات متطورة ومراكز أبحاث ومعامل حديثة مجهزة وفقًا لأفضل المعايير العالمية، وذلك بالإضافة إلى ما يتمتع به أعضاء هيئة التدريس لدينا من خبرات مرموقة سواء فى البرامج الأكاديمية أو التدريب، بالإضافة لما يقدمونه من أبحاث وابتكارات رائدة، كل هذا أسهم فى توفير تجربة أكاديمية فعالة ومركزة للمتدربين».

وأشار «حمد» إلى أن تدريب الشباب وتأهيلهم لسوق العمل يسهم بشكل فعال فى بناء الاقتصاد القائم على المعرفة، وهو ما تستهدفه الجمهورية الجديدة من خلال الأولويات الاستراتيجية التى تتبناها لدعم القدرات التكنولوجية وترسيخ مكانة مصر على الساحة العالمية لتصبح مركزًا إقليميًا للتميز الرقمى.

وتابعت الدكتورة سماء طاهر المشرفة على برنامج iSkills بجامعة مصر للمعلوماتية: «البرنامج يتمحور حول 3 محاور أساسية تتمثل فى (تحليل البيانات، المهارات الشخصية، والاستدامة). مؤكدة أن هذا التعاون يمثل شهادة جديدة تضاف إلى سجل التزامنا الراسخ بتوفير أعلى مستويات الجودة فى البرامج الأكاديمية والتدريبية المقدمة للملتحقين فى برنامج iSkills، والذى يتوافق مع سياسة جامعة مصر للمعلوماتية فى توسيع نطاق توفير فرص الخدمات التعليمية والتدريبية المتميزة، ما يسهم فى تزويد الجيل القادم من قادة المستقبل الرقمى بالمعرفة والمهارات اللازمة للتصدى للتحديات الجديدة التى سوف يستحدثها تطور القطاع.

برنامج iSkills تم تصميمه لسد الفجوة بين التعليم الأكاديمى وسوق العمل، حيث بدأ بالمستوى الأساسى للتدريب على مهارات الاستعداد لسوق العمل، ثم تدرج للمستوى المتقدم والذى تضمن المجالات التكنولوجية وتحليل البيانات، بدءًا من المهارات الأساسية للتعامل مع البيانات وحتى التقنيات المتقدمة لتصور البيانات، فضلًا عن المهارات الشخصية، مثل التواصل بين الأفراد والقيادة، والعمل الجماعي، وممارسات الاستدامة.

انتهى البرنامج بحصول المشاركون على شهادات إتمام البرنامج التدريبي، بعد قيامهم بعمل مشاريع تخرج تشمل تطبيق المهارات التى اكتسبوها خلال فترة التدريب، وقامت جامعة مصر للمعلوماتية بتعيين 2 من المتدربين فى الجامعة وكذلك تم تعيين آخرين فى جهات متنوعة بناء على ما تعلموه فى البرنامج، كما تم توفير سكن للملتحقين من خارج القاهرة، بالإضافة للانتقالات على مدار 8 أسابيع.