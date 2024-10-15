ختام معسكر الشركات الناشئة

اختتمت شركة «500 جلوبال» بالتعاون مع هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (إيتيدا) فعاليات الدورة الرابعة من برنامج معسكر الشركات الناشئة، وشارك فى البرنامج 25 شركة ناشئة، هى عنوتة للتمويل المتناهى الصغر، وتلاتة بونط، وآجل، وAppAsap، وديكسي، وإيكومايلز، وفندر، وجرو وندر، وHNE Futures، وهدى الناس، وإنترن، وليكويد، ولنكر، وفارمابيل، ورومز للسكن المشترك، وSTL Arabia، وشوف، وسنيلز، وتصميمك، وطيار، وتجارة هب، وفيندو، ووفرلي، ويامبي، وزينك للطباعة.

البرنامج مخصص للشركات الناشئة فى مصر فى مرحلة ما قبل التأسيس أو مرحلة التأسيس، ويشمل ورش عمل وجلسات توجيه يقدمها خبراء بارزون لتمكين المتدربين من تطوير قدراتهم وخطط أعمالهم.

كما يوفر البرنامج فرصة للنفاذ إلى الشبكة المحلية والعالمية لشركاء 500 جلوبال، وبنهاية البرنامج يحصل المشاركون على فرصة لاستعراض المهارات المكتسبة خلال البرنامج من خلال تقديم عروض أمام مجموعة من الخبراء من إيتيدا و500 جلوبال، إلى جانب عدد من المتخصصين والشركاء، ويمكن للمشاركين أيضًا التواصل مع نخبة من المؤسسين والمستثمرين والمرشدين.