الاتحاد العام للمصريين يرحب بزيارة الأمير محمد بن سلمان إلى مصر

يتقدم الاتحاد العام للمصريين بخالص الترحيب والتقدير للأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية، بمناسبة قدومه إلى أرض الكنانة مصر، قائلين: “حللت أهلاً ووطئت سهلاً”.

إن هذه الزيارة المباركة تعكس عمق العلاقات التاريخية بين مصر والمملكة العربية السعودية، وتجسد روح الأخوة والمحبة التي تجمع بين الشعبين الشقيقين، في إطار التعاون المستمر من أجل تحقيق مستقبل مشترك زاهر في مختلف المجالات.

نسأل الله أن تثمر هذه الزيارة عن مزيد من التعاون المثمر والإنجازات التي تعزز مسيرة التقدم والرخاء في البلدين، وندعو الله بالتوفيق والسداد لما فيه خير الأمتين العربية والإسلامية.