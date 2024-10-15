ندوة للأزهر وقومي المرأة عن مخاطر الزواج المبكر بالمنيا

نظمت مبادرة "معاً لحماية أولادنا" بالتعاون مع فريق "صناع الأمل"، مساء اليوم الثلاثاء، لقاءً توعوياً في قرية بني أحمد الشرقية بمركز المنيا، بهدف توعية الشباب المقبلين على الزواج ومخاطر الزواج المبكر.

جاء ذلك حضور، محمد علي عبد المنعم مؤسس المبادرة، والناشط السياسي والحقوقي على عبد المنعم، والدكتور علاء نصر المحاضر بالشريعة الإسلامية، كما شارك في الفعالية الشيخ خاطر قطب موجه عام بمنطقة وعظ المنيا وعضو المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، والشيخ كريم مصطفى القارئ والمبتهل، والمستشارة دعاء شلقامي، والدكتورة ريهام يحيى من المجلس القومي للمرأة، والإعلامية هدى إسماعيل، واندرو بلاطي المرشح البرلمانى السابق، ومصطفى سمير عضو مجلس إدارة مركز شباب بني احمد.

وأكد أعضاء المجلس القومي للمرأة، أن هذه الفعالية تهدف إلى توعية الأسر بمخاطر الزواج المبكر، وتقديم نصائح استرشادية للشباب لبناء حياة زوجية سعيدة.

تسعي لنشر الوعي

قال محمد عبد المنعم، مؤسس المبادرة، ان هذه الخطوة، تأتي في إطار جهود المبادرة المستمرة لإستهداف القرى والمراكز في محافظة المنيا، حيث تسعى إلى نشر الوعي حول القضايا الإجتماعية الهامة، خصوصاً فيما يتعلق بالزواج المبكر، وقد تم التحضير للفعالية تحت رعاية جمعية صناع الأمل للتنمية، التي تعمل على دعم المبادرات المجتمعية وتوعية الشباب.

وأعرب عبد المنعم، عن أهمية استئناف المبادرة لأعمالها الثقافية، مشيراً إلى أن الفعالية تهدف إلى تعزيز الوعي بين الشباب وأسرهم.

واضاف مؤسس المبادرة، انه يأتي ذلك فى اطار المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء انسان" التي اطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، و تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الوعي الإجتماعي بين المواطنين وتعزيز المشاركة المجتمعية، وتوفير الدعم اللازم للفئات الأكثر احتياجًا، وتعزيز الثقافة المدنية والوعي بحقوق الإنسان، من خلال تنظيم ورش عمل وندوات توعوية في مختلف المراكز.

وأشار: إلى ان هذه الخطوة، تأتي في إطار رؤية الدولة لبناء مجتمع متماسك ومزدهر، حيث تؤكد المبادرة على أهمية التعاون بين الحكومة والمجتمع المدني، من خلال هذه الجهود، تسعى مصر لتحقيق التنمية الشاملة، وتحسين جودة حياة المواطنين، مما يساهم في بناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة.