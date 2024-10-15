كلام فى الهوا

الثلاثاء 15/أكتوبر/2024 - 09:37 م 10/15/2024 9:37:14 PM

الخيانة هى الخطر الداهم، وأخطر أنواع الخونة هؤلاء الذين يتكلمون عن الديمقراطية فى بلد تحت النار، ويقول عن نفسه بعد ذلك أنة كاتبا ومفكرا ومحللا سياسيا، فهناك الكثير من المعلومات والقرارات والتحليلات غير الواقعية، فهؤلاء جميعًا من اغتالوا أحلامنا وقضوا على كل واحد فينا، فالخيانة يا سادة ليست وجهة نظر، فمن يقبل أن يبيع ضميره قادر على أن يبيع الأوطان، فليس هناك كلمات قادرة على وصف هؤلاء الخونة.. وكم هزمتنا الخيانة دون قتال حقيقى، فالخيانة للأسف تزدهر وتقتل الشرفاء وتطول سيد الشرفاء، من قال «لا» فى وجه الجبناء، ورفض بيع الأوطان، ولن ينال الخونة الذين باعوا دم السيد إلا الخزى والعار، لأنهم لم يقدروا على فعل ما فعله.. ولكن سيظل أرشيفة ضد الأعداء سوف يفضح هؤلاء الخونة وسوف يحكى من تكون، وكم كان ثمنك البخس، وسوف يورثون لأولادهم العار والخزى من خيانتهم لك.. فنقول لهذا الحقير كما قال نابليون عندما رمى على الأرض كيس الفلوس لخائن مثلك فقال له الخائن «أسمح لى بشرف مصافحتك.. قال له: خذ الذهب فهو لك، ولكن يدى لا تُصافح خائن.. فأنت ملعون لدينا ولدى أعدائنا»، سوف نعرفك مهما طالت الأيام وربما قبل أرشيفهم، وهم للأسف كُثر حولنا ولكن لا نشعر بهم.

لم نقصد أحد!!