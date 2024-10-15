الثلاثاء 15 أكتوبر 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

أخبار وتقارير

خلال لقائه بالسفير المصري.. وزير الدولة الأرجنتيني للتعليم يثمن دور الحضارة المصرية وتأثيرها

السفير ياسر عابد،ووزير
السفير ياسر عابد،ووزير التعليم الأرجنتيني كارلوس تورن

التقي السفير ياسر عابد، سفير مصر  لدي جمهورية الأرجنتين، بوزير الدولة الأرجنتيني للتعليم "كارلوس تورندل"، والذي ثمن الدور الذي لعبته الحضارة المصرية وتأثيرها على الحضارات اليونانية والرومانية مبرزا اهتمامه بمد جسور من التعاون مع مصر في مجال التعليم.

من جانبه، أعرب السفير ياسر عابد، عن تطلعه لاستحداث آليات تعاون مشترك بين متحف الحضارات المصري والأقسام المتخصصة في علوم المصريات في الأرجنتين، لاسيما وأن للأرجنتين بعثتين استكشافيتين أثريتين نشطتين في صعيد مصر.

كما استفسر عن إمكانية دراسة طلبة مصريين عن بعد في أقسام وكليات جامعات الأرجنتين، وذلك في إطار مبادرة التعليم الالكتروني داخل جامعات مصر، الأمر الذي أبدي تورنديل الاستعداد الكبير للتعاون من أجل تحقيقه.

كما أعرب تورندل عن ترحيبه بترشيح بالدكتور خالد العناني المرشح المصري لمنصب اليونسكو.

وأبرز السفير ياسر عابد أوجه التشابه بين التحديات التي يواجهها التعليم في كل من مصر والأرجنتين، مؤكدا علي أن الشروع في برامج تبادل طلابي يعد نافذة للتعرف علي تجربة الأرجنتين عن قرب، واتاحة الفرصة للمهتمين بالمصريات أن يتعرفوا علي العلوم المختلفة ذات الصلة من مصدرها.

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