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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

الطريق إلى البرلمان

وزير الشئون النيابية يشارك في اجتماع لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب

المستشار محمود فوزي
المستشار محمود فوزي

شارك المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية شارك فى اجتماع لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب اليوم الثلاثاء، لمناقشة مشروع قانون إنشاء المجلس الوطنى للتعليم والبحث والابتكار، والذى تم تقديمه من الحكومة.

وشهد الاجتماع مناقشات مكثفة وتبادلاً للآراء حول أهمية إنشاء المجلس، وتطرق النواب إلى تعديل بعض المواد في مشروع القانون لضمان توافقه مع الأهداف المرجوة.

وفى نهاية الجلسة، وبعد عرض الآراء، وبعد تعديل بعض المواد، تمت الموافقة نهائيًا على مشروع القانون من اللجنة.

وقال المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إنه هذا المشروع يعد خطوة هامة نحو تعزيز التعليم والبحث العلمي في مصر، وتنسيق سياسات التعليم بما يخدم سوق العمل ويدعم مساعي الدولة المصرية في بناء منظومة تعليمية متطورة قادرة على المنافسة و مواجهة تحديات المستقبل.

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