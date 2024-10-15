شيرين عبدالوهاب توجه رسالة قوية لأصدقائها وجمهورها

وجهت النجمة شيرين عبدالوهاب الشكر لكل من هنأها بعيد ميلادها، في رسالة صوتية مؤثرة نشرتها على حساباتها الرسمية بمواقع التواصل الرسمية الخاصة بها، معبرة عن امتنانها العميق لدعمهم وحبهم خلال هذه الفترة.



تضمنت رسالة شيرين قائمة طويلة من الأسماء التي توجهت إليها بالشكر والتقدير، بدءًا من أصدقائها المقربين وزملائها الفنانين وحتى جمهورها في الوطن العربي الذي أشاد بنجاحاتها الأخيرة واستعادتها لرشاقتها بعد فقدانها الكثير من وزنها وزيادة ثقتها بنفسها وعودتها إلى الظهور بشكل أكثر إشراقًا وجاذبية، وعودتها من جديد إلى الساحة الفنية وهي أكثر نضجًا وحكمة، ولاقت هذه الرسالة تفاعلاً واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي.



وقالت النجمة شيرين في رسالتها: "عايزة أشكر كل الناس اللي عايدتني اللي هما عائلتي الكبيرة اللي عايدتني بمناسبة عيد ميلادي واثروا فيا جدًا جدًا السنة دي، معايدة المطربة سميرة سعيد النجمة الكبيرة الديفا صديقتي الغالية، ومها صاحبتي مش هنسى أبدًا جمال الفويس بتاعكم وجمال المعايدة بتاعتكم".



وتابعت: "شكرا ربنا يخليكم ليا حبايب قلبي بخاف عليكم اكتر من أي حاجة، أستاذ بهاء الدين محمد وأستاذ وائل جسار وأستاذة لميس الحديدي وويجز حبيبي؛ بهاء حبيب قلبي ووائل جسار نجم كبير جدًا جدًا وعزيز على قلبي وأخويا وبقوله ربنا يكون في عنكم وتشوفوا لبنان كلها خضرة ومتعمرة، ونرجع تاني ضيوفكم زي ما كنا بنروح وبتشيلونا من على الأرض شيل.. يا رب يكون مع لبنان يا رب.".



وأضافت: "وطبعا الإعلامية الكبيرة لميس الحديدي، حبيبتي وأستاذتي وحبيبة قلبي، والمطرب ويجز يا روح قلبي شكرا.. شكرا على معايدتك الجميلة الرقيقة.. أنت رقيق وحساس وشكرا يا حبيبي قوي، وبالنسبة للملحنين أستاذنا بقى عزيز الشافعي حبيبي وصديقي هو تامر حسين وتوما دول ليهم معزة خاصة في قلبي دول ساعدوني وبنوني من جديد عايز أقول لهم أن أنا نجاحي ده أهديه لكم عشان انتم شركاء فيه وأنا مبسوطة أوي أوي أن أنا بقى ليا صحاب زيكم، ناس نضاف وفنانين حقيقيين ربنا يخليكوا ليا".



واستطردت: "محمود الليثي مش عارف أقول لك إيه؛ هتجيلي البيت وهنقعد وأعمل لك أكل ونضحك ونهزر وأنت غالي عندي أوي وغنوتك الجديدة ما ببطلش اسمع فيها (يا عم المجال كله) شكرا يا حبيب قلبي شكرا على طيبتك ولسانك الحلو، أنت خيرك عليا يا ليثي حبيبي، أنا مش هنسى وقفتك معايا في فرح أختي، تسلم لي يا حبيبي شكرا. وكل سنة وأنت بخير وكل سنة وأنت ناجح".



كما وجهت رسائل أخرى لبعض أصدقائها قائلة: "خالد سليم النجم الكبير ألف شكرا حبيبي، وصديق غالي شكرا يا حبيبي على معايدتك، وكل سنة وأنت حبيبي طيب وفي بيتك سالم غانم أنت وأهل بيتك، هايدي موسى حبيبي قلبي، شكرا يا أجمل صوت، وشكرا على قلبك وإحساسك الحلو، وكمان مش عايزة أنسى كلام المطربة ساندي، حبيبتي شكرا، لأنها قالت كلام حلو في حقي.. شكرا جدا، تامر عبد المنعم متعهد الحفلات الكبير، صديق غالي من زمان. شكرا يا حبيبي ودائما موفق في شغلك. وسارة صاحبتي شكرا حبيبة قلبي على معايدتك الجميلة. وحسن أبو الروس طبعا شكرا يا لذيذ يا رايق شكرا على كلامك الحلو. انا مش عارفة أجاريك طبعا في لسانك الحلو والحاجات اللي أنت قلتها دي عني بجد الف شكرا".



واختتمت رسالتها قائلة: "شكرا لكل إنسان عايدني في عيد ميلاد السنة دي لأنه كان فارق معايا السنة دي أن أنا اسمع صوته واسمع معايدته ليا قويتني وفرحتني وحسستني أن العيد السنة دي يعني غير كل سنة، ربنا يخليكوا لي ويخليلي كل الفانز، ألف شكرا ليكوا يا حبايبي.. كل سنة وأنتم عيدي".

وكانت النجمة شيرين عبدالوهاب قد استعادت نجوميتها ورشاقتها من جديد بعد النجاح الكبير الذي حققته أغاني ألبومها الجديد الذي طرحتها على مواقع السوشيال ميديا مؤخرا.



تأتي هذه الرسالة في أعقاب فترة من النجاحات المتتالية التي حققتها شيرين، والتي شملت إطلاق ألبوم جديد حقق نجاحًا كبيرًا، ولاقت أغانيه إعجاب الجمهور وتصدرت قوائم الأغاني الأكثر استماعًا في الوطن العربي، بالإضافة إلى استعادة قوتها مرة أخرى على منصات التواصل الاجتماعي، وهو ما زاد من شعبيتها ونجوميتها في مصر والوطن العربي مرة أخرى.