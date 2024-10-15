«حماية خصوصيتك في عالم مفتوح» هل هي ممكنة؟

في العصر الرقمي الحديث، شهدت ظاهرة النصب والابتزاز الإلكتروني زيادة ملحوظة بسبب التوسع في استخدام الإنترنت والتكنولوجيا في حياتنا اليومية.

العصر الرقمي الحديث



تستهدف هذه الجرائم الأفراد والشركات من خلال وسائل متنوعة، مثل الرسائل المزيفة، والقرصنة، والتهديد بنشر معلومات حساسة.



خطوات تقديم بلاغ لمباحث الإنترنت:



1. التوجه إلى مديرية الأمن: يجب على المجني عليه زيارة إدارة مباحث الإنترنت في المديرية التابعة له.



2. تقديم المحضر: يمكن أن يقوم المجني عليه أو وكيله بتقديم البلاغ، ولكن لا يُقبل أن يتم ذلك عبر محامٍ.



3. مدة التقديم: يجب عدم انتظار أكثر من ثلاثة أشهر بعد التعرض للجريمة الإلكترونية لتقديم البلاغ.



4. إحضار الأدلة: ينبغي جمع لقطات شاشة لجميع الرسائل المتعلقة بالابتزاز أو السب والقذف أو المنشورات التشهيرية.



5. الإبلاغ عن الانتهاكات عبر الفيس بوك: في حال التعرض للابتزاز أو الانتهاك عبر هذه المنصة، يمكن التوجه مباشرة إلى مباحث الإنترنت.



قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات:

العصر الرقمي الحديث



يستهدف هذا القانون المواقع التي تروج للعنف أو تشجع على التطرف والإرهاب عبر حسابات مزيفة، نتيجة الانتشار المتزايد لهذه الأنشطة. يشمل ذلك إنشاء حسابات وهمية تستخدم لزرع صور مفبركة لفتيات وسيدات بعد اختراق حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، مما يؤدي إلى ابتزازهن جنسياً ومالياً.



تُعتبر هذه الجرائم خطيرة، حيث تهدد استقرار العديد من الأسر المصرية، وعقوبتها تتراوح بين سنة إلى ثلاث سنوات حبس، بالإضافة إلى غرامة تتراوح بين 100 ألف إلى 300 ألف جنيه.