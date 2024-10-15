حزب الله يستهدف مربض الزاعورة التابع للجيش الإسرائيلي برشقة صاروخية

أعلن حزب الله اللبناني، استهداف برشقة صاروخية مربض الزاعورة التابع للجيش الإسرائيلي في الجولان السوري المحتل، وذلك حسبما جاء في نبأ عاجل لـ “القاهرة الإخبارية”.

وكشف "حزب الله" اللبناني أنه أسقط الليلة الماضية مسيّرة إسرائيلية من نوع "هرمز 450".

وبحسب روسيا اليوم، وقال "حزب الله" في بيان: "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان وشعبه، قام مجاهدو المقاومة الإسلامية في وحدات الدفاع الجوي عند الساعة 12:30 من منتصف ليل يوم الثلاثاء بإسقاط طائرة مسيرة إسرائيلية من نوع هرمز 450".

يشار إلى أن هذه المسيرة مصممة من شركة إلبيت الإسرائيلية لمهام التحليق التكتيكية الطويلة، حيث تبلغ قدرتها على التحليق أكثر من 20 ساعة، مع مهمة أساسية تتمثل في الاستطلاع والمراقبة وترحيل الاتصالات.

وتحمل أجهزة استشعار (كهروضوئية والأشعة تحت الحمراء)، ورادار موضعي يمكّنها من التقاط الصور خلال الليل وفي الأحوال الجوية السيئة.

وأعلن "حزب الله" مرات متعددة أنه تمكن من إسقاط مسيرات من هذا النوع ومنها في 18 نوفمبر 2023، وفي فبراير 2024، وفي 21 إبريل 2024.