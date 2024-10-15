الثلاثاء 15 أكتوبر 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

أخبار وتقارير

مجموعة NSAS تحصد تكريمًا مميزًا من طيران الخليج

بوابة الوفد الإلكترونية

كرمت شركة طيران الخليج شركة نساس ترافيل، التابعة لمجموعة NSAS ، بمناسبة حصولها على المركز الثاني في مبيعات طيران الخليج في مصر.

 جاء هذا التكريم خلال احتفالية خاصة أقيمت في أحد فنادق القاهرة، بحضور الطيار منتصر مناع نائب وزير الطيران المدني بمناسبة تنظيم أول رحلة لطيران الخليج من مطار القاهرة منذ خمسين عامًا، بحسب ما أعلن المهندس سيف بهجت، رئيس المجموعة.

في حديثه عن هذا الإنجاز، أوضح بهجت أن التكريم يعكس الجهود المستمرة التي تبذلها مجموعة NSAS في تحسين خدماتها المقدمة لعملائها.

وأكد أن المجموعة تسعى بجدية لزيادة مبيعات شركات الطيران من خلال توفير خدمات متميزة من خلال منصتها الرقمية الفريدة NDCX التي تعد من اكبر منصات حجز وبيع تذاكر الطيران في مصر والشرق الأوسط كما تشمل خدمات المجموعة  تسريع إجراءات السفر، وتسهيل عملية الوصول، بالإضافة إلى نقل الركاب بين صالات السفر والوصول وخدمات الطائرات بجميع مطارات مصر، بالإضافة الي خدمات السياحة الداخلية والخارجية وحجز الفنادق للركاب، مما يعكس التزامها بتقديم تجربة متكاملة.

وأضاف بهجت أن المجموعة حصلت أيضًا على تكريم آخر من الخطوط الجوية السعودية هذا العام، نتيجة لزيادة المبيعات على رحلاتها، فضلاً عن تكريم إضافي من شركة مصر للطيران.

تؤكد هذه الجوائز على مكانة مجموعة NSAS كواحدة من الشركات الرائدة في مجال خدمات الطيران والسياحة، حيث تضع على عاتقها تقديم أعلى مستويات الخدمة وتلبية احتياجات عملائها في السوق المصري والعالمي .

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