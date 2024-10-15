منتخب السودان يفوز على غانا ويقترب من التأهل لأمم افريقيا

بات منتخب السودان على اعتاب التأهل الى نهائيات كأس الأمم الافريقية في نسختها المقبلة بعد فوزه على منتخب غانا بهدفين مقابل لاشىء في المباراة التي جمعت المنتخبين على ملعب شهداء فبراير بمدينة بني غازي الليبية .

النتيجة رفعت رصيد منتخب السودان إلى سبع نقاط في المركز الثاني في المجموعة السادسة خلف منتخب أنجولا صاحب الصدارة برصيد تسع نقاط وسيلعب الليلة امام النيجر فيما تجمد رصيد منتخب غانا عند نقطتين وأصبح قريبا للغاية من الغياب عن الكان المقبل في المغرب.

تقدم منتخب السودان بهدف احمد حامد محمود في الدقيقة ٦٥ وأضاف محمد عبد الرحمن الهدف الثاني في الدقيقة ٦٧ .