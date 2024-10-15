نائب رئيس الوزراء لشؤون العلاقات والتعاون الدولي بسلطنة عُمان يصل إلى بلجيكا

نيابة عن السُّلطان هيثم بن طارق، وصل أسعد بن طارق آل سعيد، نائب رئيس الوزراء لشؤون العلاقات والتعاون الدولي والممثل الخاص للسُّلطان، مساء اليوم إلى مملكة بلجيكا لترؤس وفد سلطنة عُمان في القمة المشتركة الأولى بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية والاتحاد الأوروبي.

وكان في استقبال نائب رئيس الوزراء والوفد المرافق له لدى وصولهم مطار بروكسل الدولي معالي جوزيف بوريل، الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسية والأمنية نائب رئيسة المفوضية الأوروبية، ومعالي جاسم بن محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وسعادة السفيرة رؤى بنت عيسى الزدجالية، سفيرة سلطنة عُمان المعتمدة لدى مملكة بلجيكا ورئيسة البعثة لدى الاتحاد الأوروبي، وأعضاء سفارة سلطنة عُمان في مملكة بلجيكا.