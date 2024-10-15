قبل تحديد موعد مناقشته.. الحوار الوطني يُقدم تحليلًا رباعيًا لمفهوم الدعم العيني

في إطار جهود الأمانة الفنية لـ الحوار الوطني، لجمع البيانات والمعلومات الدقيقة والأفكار والمقترحات المختلفة، فيما يتعلق بقضية الدعم، تُقدم الأمانة الفنية تحليلًا رباعيًا للدعم العيني، كون زيادة وعي المواطنين بكافة جوانب القضايا التي يناقشها الحوار من أهم أولوياته.

يأتي ذلك بهدف نجاح وصول دعم الدولة ومساعداتها إلى المستحقين وتلبية متطلبات المواطنين المختلفة من الاحتياجات والسلع الأساسية.

التحليل الرباعي للدعم العيني:

نقاط القوة: يوفر الدعم العيني السلع الأساسية بشكل مباشر، مما يرسخ للمواطن حرص الحكومة علي تحسين مستوى المعيشة، أيضًا اعتياد المواطن على هذا النوع من الدعم، وإشراك مؤسسات المجتمع المدني في المشاركة في توزيع الدعم.

نقاط الضعف:

تسرب الدعم الغير مستحقيه صم الغذاء لا يعود بالضرورة على الأكثر احتياجا و عدم كفاية الحصص التمويلية لتغطية احتياجات الأسر

صعوبة تحديد طبقات الاستهداف طبقا المستويات دخول الأفراد، سواء في القطاع الحكومي أو الريفي أو الخاص .

قد يؤدي إلى اعتماد الفئات المستفيدة على الدعم بدلا من تحقيق الاستقلالية . زيادة تكلفة النقل والتوزيع للسلع.



التهديدات:

التهديدات: زيادة الأسعار العالمية أو نقص في الموارد قد تؤثر سلبا على هذا النظام الهدر المستمر للسلع أثناء التوزيع، قد يؤدي إلى زيادة نسبة الفساد في المنظومة .

في حالات الطوارئ ستكون هناك تحديات فورية في توزيع الدعم



الفرص:

استخدام التكنولوجيا لتحسين توزيع الدعم وزيادة الشفافية.

سهولة تحديد المستحقين.

إمكانية الشراكة مع شركات لتحسين كفاءة.



