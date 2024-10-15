الانتهاء من إصلاح الهبوط الأرضي وكسر ماسورة مياه بحي ثان الإسماعيلية

تابعت الوحدة المحلية لحي ثان مدينة الإسماعيلية، اليوم الثلاثاء، الانتهاء من أعمال إصلاح مكان الهبوط الأرضي، وكسر ماسورة مياه الشرب بشارع رضا، وذلك بالتنسيق مع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، ومديرية الطرق والنقل بالإسماعيلية.

وأوضحت المهندسة سعدية حجاب رئيس حي ثان مدينة الإسماعيلية، أن الحي قام بالدفع بسيارات شفط المياه، للقضاء على تراكمات المياه الناتجة عن كسر ماسورة مياه الشرب، تمهيدًا لبدء الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي عمليات الصيانة والإصلاح.

إصلاح كسر ماسورة مياه الشرب

وأضافت أنه عقب انتهاء الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بإصلاح كسر ماسورة مياه الشرب، تم متابعة قيام مديرية الطرق والنقل بالإسماعيلية بإعادة الشيء لأصله، وتم نقل المخلفات خارج التجمع السكاني .