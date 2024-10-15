الثلاثاء 15 أكتوبر 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

المحـافظـات

جامعة الزقازيق تنعى طلاب جامعة الجلالة

بوابة الوفد الإلكترونية

نعت جامعة الزقازيق، طلاب جامعة الجلالة، الذين لقيوا مصرعهم، آثر حادث أليم، أمس الإثنين، بمحافظة السويس . 

 

وقال البيان، يتقدم الدكتور خالد الدرندلي رئيس جامعة الزقازيق، بخالص العزاء والمواساة إلى أسرة جامعة الجلالة، بعد الحادث الأليم الذي أودى بحياة عدد من الطلاب.

 

تقديم الدعم والمساندة لأسر الضحايا

وأكد «الدرندلي» على عمق الصدمة التي خلفها هذا الحادث في قلوب جميع أفراد المجتمع الجامعي، مشيراً إلى أهمية التضامن والتكاتف في هذه الأوقات الصعبة، كما دعا الجميع إلى تقديم الدعم والمساندة لأسر الضحايا.

 

وتعبر جامعة الزقازيق عن تضامنها الكامل مع جامعة الجلالة، سائلين الله أن يتغمد الضحايا برحمته الواسعة وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان.

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