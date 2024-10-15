السبت .. المركز القومي للسينما يقيم نادي سينما الشباب بالإسكندرية

في إطار حرص وزارة الثقافة على دعم السينمائيين الشباب يقيم المركز القومي للسينما برئاسة مدير التصوير الدكتور حسين بكر عروض وفعاليات نادي سينما الشباب بمركز الحرية والإبداع بالإسكندرية يوم السبت المقبل الموافق ١٩ أكتوبر في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً

ومن المقرر أن يعرض خلال فعاليات النادي كلا من الفيلم الروائي القصير اليوم اللي شفتك فيه إخراج محمد هاني الفيلم الروائي القصير بحر إخراج بلال أبو سمرة الفيلم الروائي القصير فوتوجراف إخراج عمرو سليم الفيلم الروائي القصير الأجسام أقرب مما تبدو عليه إخراج أحمد صبحي والفيلم التسجيلي اتنين وعشرين إخراج شيماء الجوادي

وعقب عرض الأفلام تقام ندوة يديرها الناقد السينمائي إسلام أحمد علي وذلك لمناقشة الأفلام مع الجمهور

يذكر أن نادي سينما الشباب بالإسكندرية يقام شهريا تحت إدارة الناقد السينمائي إسلام أحمد علي والدعوة عامة للجمهور ومحبي السينما لحضور فعاليات النادي