عاقبت محكمة جنايات شبرا الخيمة الدائرة الثانية، بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات لـ5 متهمين لاستعراضهم القوة والعنف وسرقة دراجة نارية خاصة بفني كهرباء وإصابته بطلق ناري خلال سيره بالطريق العام بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية.

المشدد 10سنوات للمتهمين باستعراض القوة والعنف وسرقة شخص بالقناطر الخيرية

صدر الحكم برئاسة المستشار أيمن عفيفي سالم، وعضوية المستشارين عبد العزيز على محمود، وشيرين صلاح حمدي، ومحمود أبو اليزيد جاب الله، وأمانة سر هاني خطاب.

وأشار أمر الإحالة أن المتهمين "عصام.و.س" 25 سنة - عامل بفرن - مقيم في البرادعة - مركز القناطر الخيرية - و"مصطفى.س.س" - 22 سنة - عامل بفرن - مقيم في مسجد الرحمة - البرادعة - مركز القناطر - و" كريم.ن.ح" - 20 سنة - عامل بفرن - مقيم في جامع النور - البرادعة - مركز القناطر الخيرية - و"مصطفى.م.ش" - شهرته حبيشة (هارب) و"محمد.ع.خ" (هارب)، في القضية رقم 34779 لسنة 2022جنايات القناطر والمقيدة برقم 4056 كلي جنوب بنها لأنهم بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية - محافظة القليوبية استعرضوا القوة ولوّحوا بالعنف قبل المجني عليه أحمد محمد أحمد سلامة العقبي لفرض سطوتهم عليه وتخويفه بإلحاق الأذى البدني به مستجلبين بحوزتهم أسلحة نارية وذخيرة - آت وصفها - وكان من شأن ذلك إلقاء الرعب في نفسه والمساس بحريته وتعريض حياته للخطر.