الثلاثاء 15 أكتوبر 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

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كاتب سعودي: زيارة الأمير محمد بن سلمان للقاهرة تأتي في لحظة حاسمة للمنطقة

السييي يستقبل محمد
السييي يستقبل محمد بن سلمان

كشف الدكتور فيصل الشمري، الكاتب المحلل السياسي السعودي، أن زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، إلى مصر تأتي في لحظة تاريخية تمر بها المنطقة خاصة في قطاع غزة وجنوب لبنان وما يعيشانه من مآساة كبيرة.
وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية فاتن عبد المعبود، مقدمة برنامج صالة التحرير، على قناة صدى البلد، أن كل من مصر والسعودية ترى الأخرى شقيقة لها، والترابط بين شعبي البلدين مهم وهناك روابط.

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اتحاد شباب المصريين بالخارج: زيارة ولي العهد السعودي تأتي في توقيت مهم

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كاتب صحفي: زيارة ولي العهد السعودي إلى القاهرة "تاريخية".. فيديو


ولفت  الدكتور فيصل الشمري، الكاتب المحلل السياسي السعودي، إلى أن العلاقات المصرية السعودية ممتدة عبر التاريخ على المستوى السياسي والاقتصادي وكافة المناحي الأخرى.
وشدد على أن هناك توافق كبير جدا في الرؤى بين الجانبين المصري والسعودي، وهناك تكامل بين الجانبين والذي يتمثل في العديد من الأمور مثل المد الكهربائي.
واختتم الدكتور فيصل الشمري، الكاتب المحلل السياسي السعودي، أن القاهرة والرياض لهما دور كبير في استقرار الأوضاع بالمنطقة العربية في ظل ما تشهده من أزمات.
 

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